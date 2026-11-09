Sanità, multe per visite non disdette: il caso Napoli e le regole nazionali

Le Aziende Sanitarie recuperano crediti per appuntamenti non effettuati. Dalla Campania al Lazio, le regole sulla disdetta e i rischi per i cittadini esenti.

L'assenza ingiustificata a una prestazione medica prenotata sta diventando un onere finanziario concreto per migliaia di cittadini in tutta Italia. Le aziende sanitarie stanno attivando procedure di recupero crediti per visite mediche e esami diagnostici mai effettuate, con richieste di pagamento che possono risalire a diversi anni indietro nel tempo. Il caso più emblematico riguarda la Campania, dove l' Asl Napoli 1 Centro ha avviato un massiccio recupero debiti per oltre 85mila posizioni in sospeso.

Il totale delle somme richieste ammonta a 3,9 milioni di euro, una cifra che potrebbe avvicinarsi ai cinque milioni una volta completati i controlli su altre 22mila pratiche ancora in verifica. A subire l'impatto non sono solo i cittadini che pagano regolarmente il ticket, ma anche coloro che ne sono solitamente esenti per motivi di reddito, età o patologia. Le lettere di sollecito, inviate anche tramite l'Agenzia delle entrate-Riscossione, includono l'importo del ticket non versato e le spese di notifica della pratica.

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Il quadro nazionale e i dati ufficiali

Il fenomeno non è limitato alla sola area napoletana, ma interessa diverse regioni italiane che stanno adeguando la propria gestione amministrativa. In Toscana, secondo i dati ufficiali diffusi dall'Asl Toscana Centro, nel corso dell'anno 2025 sono state inviate 53.902 richieste di pagamento per appuntamenti non disdetti. La tendenza si conferma anche nei primi sei mesi del 2026, periodo in cui gli avvisi di pagamento sono stati 22.459.

Iniziative analoghe di recupero crediti per assenze ingiustificate sono state avviate o annunciate da altre aziende sanitarie del Paese, tra cui le realtà del Lazio, del Piemonte e dell'Emilia-Romagna. Dietro questa accelerazione nelle procedure di riscossione ci sono anche gli accertamenti condotti dalla Corte dei Conti sulla corretta gestione dei crediti sanitari. Le contestazioni riguardano non solo le visite specialistiche e gli esami diagnostici prenotati e non effettuati a partire dal 2016, ma anche ticket non versati per alcuni accessi al pronto soccorso.

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La normativa 107 e le regole di disdetta

La base giuridica di queste richieste risiede nella Legge 107 approvata nel luglio 2024. Questa normativa stabilisce chiaramente che il paziente che non si presenta a una prestazione sanitaria senza averla disdetta nei tempi previsti, salvo casi di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, è tenuto a versare la quota ordinaria di partecipazione al costo. Questo obbligo di pagamento si applica anche ai soggetti che beneficiano dell'esenzione dal ticket per reddito, età o patologia specifica.

L'importo da versare dipende dalle tariffe applicabili alla data dell'appuntamento e può includere le spese di notifica. Per fare un esempio concreto, l'Ausl di Parma indica un importo massimo di 36,15 euro per le comuni prestazioni specialistiche e di 46,15 euro per la chirurgia ambulatoriale, a cui si aggiungono 11 euro di spese di notifica. Per evitare l'addebito, è fondamentale cancellare la prenotazione rispettando i termini stabiliti, che devono avvenire almeno due giorni lavorativi prima della prestazione.

La disdetta può essere effettuata tramite i canali messi a disposizione dalle singole aziende sanitarie, tra cui i Cup telefonici, gli sportelli dedicati, le farmacie abilitate, i portali regionali e le applicazioni sanitarie. Non tutte le assenze comportano però automaticamente l'obbligo di pagare; sono previste eccezioni per impedimenti documentabili, come un ricovero urgente, un problema di salute improvviso o altre cause di forza maggiore. In questi casi, è necessario presentare la documentazione idonea entro i termini indicati dall'azienda sanitaria.

Prescrizione e tutela legale per i cittadini

La Legge 107 del 2024 non può essere applicata automaticamente ai fatti precedenti alla sua entrata in vigore, e sorge il problema della prescrizione delle somme richieste. Non esiste una risposta unica valida per tutte le contestazioni: occorre verificare se la somma venga qualificata come sanzione amministrativa, soggetta al termine quinquennale della Legge 689 del 1981, oppure come credito ordinario per il pagamento del ticket, per il quale può rilevare la prescrizione decennale.

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Conta inoltre l'eventuale presenza di precedenti atti notificati che abbiano interrotto i termini di prescrizione. Proprio sulla qualificazione giuridica delle somme richieste a Napoli, la Rete sociale No Box-Diritto alla Città ha presentato un'istanza di accesso agli atti all'Asl. La contestazione riguarda in particolare le richieste relative alle annualità più lontane nel tempo, evidenziando la complessità della situazione.

Chi riceve un avviso di pagamento non dovrebbe limitarsi a verificare l'importo richiesto. È opportuno controllare con attenzione la data della prestazione, il codice della prenotazione, l'eventuale diritto all'esenzione che si aveva all'epoca dei fatti e la presenza di precedenti comunicazioni. Queste verifiche sono essenziali per determinare se la richiesta sia legittima o se vi siano elementi per contestarne la validità, soprattutto quando le pratiche risalgono a diversi anni fa, come nel caso di alcune posizioni recuperate dalla Campania.