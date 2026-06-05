Sanlorenzo: la transizione ecologica dello yachting è possibile, ma servono infrastrutture

Massimo Perotti, ad di Sanlorenzo, lancia un appello alle istituzioni europee per sostenere la transizione ecologica del settore nautico, chiedendo carburanti verdi ed elettrificazione delle banchine. La lettera 'Venice Call for Maritime Action' evidenzia il divario tra tecnologia disponibile e infrastrutture, con il rischio che lo yachting italiano perda competitività.

Il settore dello yachting può contribuire attivamente alla transizione ecologica , ma per farlo ha bisogno di un supporto concreto da parte delle istituzioni e degli operatori energetici.

Ne è convinto Massimo Perotti, presidente e amministratore delegato di Sanlorenzo, che da anni spinge per un cambiamento reale. La sua visione è chiara: le aziende del lusso possono mettere a disposizione la tecnologia più avanzata, ma senza infrastrutture adeguate, come la disponibilità di carburanti verdi e l'elettrificazione delle banchine, il processo rischia di rimanere incompiuto.

Per questo è nata la "Venice Call for Maritime Action", una lettera indirizzata alla commissaria europea all'Ambiente Jessika Roswall, presentata durante la Venice Climate Week. Il documento chiede due cose precise: da un lato, garantire la disponibilità di carburanti a basse emissioni, come il metanolo verde; dall'altro, accelerare l'elettrificazione delle banchine nei porti, non solo quelli commerciali ma anche le marine dedicate alla nautica da diporto.

Perotti sottolinea che la tecnologia sta correndo più veloce della politica industriale, e i dati gli danno ragione: meno dell'1% del metanolo mondiale è verde, concentrato in pochi hub del Nord Europa, mentre l'elettrificazione delle banchine è ancora pensata per le grandi navi, lasciando indietro il mondo dello yachting. Sanlorenzo, fondata nel 1958 a Limite sull'Arno, è oggi il principale cantiere mono-brand al mondo per yacht oltre i 24 metri, con sei stabilimenti in Liguria, Toscana e Sardegna.

La società è quotata alla Borsa di Milano e include marchi come Bluegame e Nautor Swan. I conti sono solidi: nel primo trimestre 2026 la raccolta ordini è cresciuta del 25%, con un portafoglio ordini da 1,2 miliardi di euro, già venduto per il 90% a clienti finali. Il piano industriale punta a ricavi vicini al miliardo entro l'anno. Nonostante il settore rappresenti meno dell'1% dell'export nazionale, contribuisce per circa l'8,6% al surplus commerciale italiano.

Gli acquirenti, racconta Perotti, sono sempre più attenti alla sostenibilità, anche se il costo e l'affidabilità tecnica restano i fattori prioritari. Per rispondere a queste esigenze, Sanlorenzo ha lanciato la strategia "Road to 2030", con l'obiettivo di sviluppare sistemi di propulsione a basso impatto.

Già nel 2024 ha varato il 50Steel Almax, il primo superyacht al mondo con una cella a combustibile a metanolo, in grado di trasformare il metanolo in idrogeno a bordo e poi in elettricità per i consumi di bordo, senza combustione né rumore. Con il marchio Bluegame ha realizzato un tender a idrogeno a zero emissioni utilizzato all'America's Cup.

Tuttavia, il passo successivo si è rivelato più complesso del previsto. Il cantiere sperava di varare entro la fine del 2027 un 50 metri con motori bi-fuel a metanolo (70% metanolo, 30% diesel), ma oggi Perotti ammette che è più realistico guardare alla fine del decennio. Il motivo non è un limite tecnologico, ma la mancanza del carburante verde che dovrebbe alimentarlo. Il metanolo verde non è ancora disponibile in quantità sufficienti, e questo frena l'intero processo.

La lettera alla commissaria europea arriva in un momento cruciale, mentre si riscrivono le regole del settore marittimo. Perotti lancia un appello: la nautica da diporto non può rimanere ai margini della filiera dei carburanti alternativi, soprattutto considerando che armatori come Maersk, CMA CGM e Grimaldi hanno già ordinato navi a metanolo che opereranno nel Mediterraneo.

Se non si creano le infrastrutture necessarie, il rischio è che lo yachting italiano, leader mondiale con oltre la metà dei superyacht costruiti nei suoi cantieri, perda competitività. La sfida è enorme, ma Perotti è fiducioso: con il giusto supporto politico e industriale, la transizione ecologica può diventare un'opportunità per tutto il comparto





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