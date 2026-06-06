Sanremo 2023: De Martino annuncia il countdown con Vasco Rossi. Estate romana, eventi climatici estremi e le estrazioni del Lotto

Stefano De Martino ha annunciato il countdown per la nuova edizione del Festival di Sanremo, scegliendo come colonna sonora 'Vita Spericolata' di Vasco Rossi. Intanto, l'estate romana è in cima alla classifica degli eventi climatici estremi e Jannik Sinner ha acquistato una villa da sogno in Sardegna. Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 5 giugno 2026 hanno visto tre 5 da 51mila euro. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia in stile Dua Lipa. Belén Rodriguez e Marco Borriello hanno avuto un retroscena con Simona Ventura. La strage di Altavilla ha visto la morte di Antonella Salomone, Emanuel e Kevin. Una palazzina è esplosa e crollata per una fuga di gas, causando la morte di un uomo di 47 anni. Una ragazza di 16 anni è stata stuprata in strada. Il dramma di Dana e Camilla Galli ha colpito la famiglia al ritorno da Gardaland. Marco Poggi ha parlato della morte della figlia Chiara. Natalia Paragoni ha reagito all'annuncio del tumore di Andrea Zelletta. Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Palermo. Fiorella Mannoia ha mostrato la sua elegante casa romana. Un ingegnere aerospaziale ha confessato il suo sogno di fare il pasticciere. Una famiglia ha subito un attacco mentre andava a riprendere i figli in un locale. Una ragazzina è stata picchiata da un 12enne al parco. Le chat di Jessica Moretti hanno rivelato gli ultimi istanti di vita di Chiara Costanzo. Il digiuno e il time-restricted eating sono stati analizzati. La strage di Altavilla ha visto il fratello di Antonella Salomone chiedere l'ergastolo per i colpevoli. Sofia Barillà è morta durante l'Erasmus. La principessa Lilibet ha compiuto 5 anni. Le accuse nei confronti di Berlusconi e Dell'Utri per le stragi del '93 sono state archiviate. Una guida alpina è stata ritrovata viva dopo 6 giorni sull'Everest.

Stefano De Martino ha annunciato il countdown per la nuova edizione del Festival di Sanremo con un video su Instagram, scegliendo come colonna sonora 'Vita Spericolata' di Vasco Rossi .

Il conduttore è già al lavoro per organizzare l'evento più atteso della tv italiana. Intanto, Vasco Rossi si esibirà in concerto a Rimini, mentre a Roma l'estate è in cima alla classifica degli eventi climatici estremi. Jannik Sinner ha acquistato una villa da sogno in Sardegna con la sua compagna Laila Hasanovic. Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 5 giugno 2026 hanno visto tre 5 da 51mila euro.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia in stile Dua Lipa. Belén Rodriguez e Marco Borriello hanno avuto un retroscena con Simona Ventura. La strage di Altavilla ha visto la morte di Antonella Salomone, Emanuel e Kevin. Una palazzina è esplosa e crollata per una fuga di gas, causando la morte di un uomo di 47 anni.

Una ragazza di 16 anni è stata stuprata in strada. Il dramma di Dana e Camilla Galli ha colpito la famiglia al ritorno da Gardaland. Marco Poggi ha parlato della morte della figlia Chiara. Natalia Paragoni ha reagito all'annuncio del tumore di Andrea Zelletta.

Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Palermo. Fiorella Mannoia ha mostrato la sua elegante casa romana. Un ingegnere aerospaziale ha confessato il suo sogno di fare il pasticciere. Una famiglia ha subito un attacco mentre andava a riprendere i figli in un locale.

Una ragazzina è stata picchiata da un 12enne al parco. Le chat di Jessica Moretti hanno rivelato gli ultimi istanti di vita di Chiara Costanzo. Il digiuno e il time-restricted eating sono stati analizzati. La strage di Altavilla ha visto il fratello di Antonella Salomone chiedere l'ergastolo per i colpevoli.

Sofia Barillà è morta durante l'Erasmus. La principessa Lilibet ha compiuto 5 anni. Le accuse nei confronti di Berlusconi e Dell'Utri per le stragi del '93 sono state archiviate. Una guida alpina è stata ritrovata viva dopo 6 giorni sull'Everest





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