Stefano De Martino conferma che i volti di Stasera Tutto È Possibile non saranno sul palco dell'Ariston a Sanremo 2024. Il conduttore preferisce il sostegno da casa.

Stefano De Martino, 37 anni, ha definitivamente chiarito la sua posizione riguardo alla conduzione del Festival di Sanremo 2024. Il conduttore di Rai 2 ha deciso che la squadra di Stasera Tutto È Possibile non occuperà il palco dell' Ariston durante la kermesse musicale.

La decisione del conduttore per la conduzione

Le indiscrezioni che ipotizzavano una possibile rimpatriata televisiva con i suoi storici compagni di avventura sono state smentite con nettezza. Stefano De Martino ha scelto di mantenere il gruppo di Stasera Tutto È Possibile a casa, invitandoli a seguire la manifestazione direttamente dal divano.

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Il motivo di questa scelta è legato alla natura del suo ruolo. Come dichiarato al podcast Pezzi, De Martino si considera già un ospite degli italiani. Quando si è ospiti a cena, non è corretto portare sette persone con sé. I suoi amici lo guarderanno e tifranno da casa, una dinamica che il conduttore reputa giusta e rispettosa.

Le reazioni di Francesco Paolantoni e del gruppo

Francesco Paolantoni, volto amato di Stasera Tutto È Possibile, ha commentato la decisione ai microfoni di Tvtalk con la sua tipica ironia. L'attore napoletano ha risposto alla notizia con uno scherno personale, affermando che un amico gli ha svuotato il conto in banca e che ha vissuto la depressione.

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Piazzantoni ha specificato che Stefano De Martino non li ha voluti. Inizialmente, il gruppo voleva andare a Sanremo per sostenere psicologicamente loro fratello Stefano. Tuttavia, si rendono conto che la loro presenza sarebbe stata massacrante a causa delle critiche, per cui opteranno per il supporto da lontano.

Dinamiche di supporto e critiche anticipate

I compagni di avventura hanno espresso che sicuramente ci si sarebbe divertiti, ma capiscono e condividono perfettamente le paure del conduttore. Fin dall'inizio gli avevano detto di non preoccuparsi, raccomandandogli di tifare per lui e di fare un buon Sanremo.

Il messaggio era quello di dimenticare la possibile presenza del gruppo di Stasera Tutto È Possibile. Non ci saranno quindi incursioni sul palco dell'Ariston. Paolantoni e gli altri amici lasceranno a Stefano De Martino tutto lo spazio necessario per affrontare la sua prima volta alla conduzione del Festival.

Preparativi e presenza futura a Sanremo

Prima ancora che arrivasse la posizione netta del conduttore, Francesco Paolantoni aveva già lasciato intendere di voler essere presente a Sanremo. Ospite di Nunzia De Girolamo nel salotto di Ciao Maschio, aveva dato quasi per scontata la trasferta insieme al gruppo.

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De Girolamo aveva chiesto a Paolantoni se avesse la minima idea della sua partecipazione. L'attore aveva risposto che lui, insieme ai suoi compagnucci di parrocchia, sarebbe andato lì a sostenere Stefano De Martino. Un entusiasmo che ora deve fare i conti con la decisione diretta del protagonista.

I volti di Stasera Tutto È Possibile non saranno all'Ariston almeno per ora, ma non mancherà il loro sostegno. È lecito ipotizzare che, tra una puntata e l'altra, possa arrivare una sorpresa dell'ultimo minuto. Il supporto a distanza rimane la strategia scelta per questa edizione del festival.