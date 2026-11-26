Stefano De Martino ha respinto la proposta di Step per Sanremo. Flavio Paolantoni conferma l'esclusione, spiegando che l'attore ha rifiutato per evitare critiche. Analisi della vicenda.

Stefano De Martino ha confermato definitivamente la sua esclusione dal cast di Sanremo 2025, allontanando qualsiasi dubbio residuo sulla sua partecipazione alla kermesse canora dell' Ariston. L'attore partenopeo ha chiarito le sue intenzioni con toni diretti e inconfondibili, chiudendo la questione delle ipotesi di coinvolgimento che avevano girato negli ultimi giorni. La sua decisione nasce da una valutazione personale precisa, volta a tutelare la propria sfera creativa e relazionale durante l'evento di punta della televisione italiana.

La scelta di Stefano De Martino

Stefano De Martino ha dichiarato esplicitamente a TvTalk di non voler partecipare alla maratona ligure, utilizzando una formula sintetica ma definitiva per spiegare la sua posizione. L'artista ha sottolineato che l'eventuale presenza nel programma non sarebbe stata gradita dalla sua squadra storica, il gruppo di Step, che non ha mostrato alcun interesse ad accompagnarlo nella sfida televisiva. Questa assenza di supporto interno è diventata il fattore decisivo per il suo addio preventivo.

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La reazione amara di Flavio Paolantoni

Flavio Paolantoni, figura chiave del gruppo e membro stabile del cast, ha espresso delusione per l'esclusione, rivelando che l'offerta era stata avanzata con serietà. Il comico ha affermato che Stefano De Martino non ha voluto accettare la proposta, pur riconoscendo che la partecipazione avrebbe potuto rappresentare un'esperienza divertente per l'intero collettivo. La frase di Paolantoni ha sottolineato come la volontà individuale dell'attore abbia prevalso sul desiderio di gruppo di condividere l'evento.

Motivazioni psicologiche ed evitare le critiche

Le ragioni profonde di questa rinuncia riguardano la protezione psicologica di Stefano De Martino, che teme il impatto delle critiche sul suo equilibrio. L'attore ha spiegato che avrebbe desiderato recarsi ad Arcore per sostenere moralmente gli altri membri del gruppo, ma ha compreso che sarebbe stato massacrato dal giudizio del pubblico e della stampa. La decisione di restare lontano nasce quindi da una strategia difensiva per evitare stress non necessari.

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Il futuro: Il Mattatore Napoletano

Nonostante il nulla di fatto per Sanremo 2025, Stefano De Martino non rimane inattivo nelle sue attività professionali e creative. L'attore sta attualmente dirigendo le sue energie verso nuove rotte avventurose, specificamente legate al progetto "Il Mattatore Napoletano". Questo nuovo percorso gli permette di mantenere la sua visibilità mediatica senza dover affrontare la pressione diretta e costante del palcoscenico della RAI.

Conseguenze per il gruppo Step e gli amici

L'assenza di Stefano De Martino lascia gli amici storici del prime time di Rai 2 senza la loro figura centrale, priva di alcun sostituto immediato. La dinamica interna al gruppo subisce un cambiamento significativo, poiché il "reuccio dei pacchi" non intende affrontare la competizione in solitudine. Il futuro del collettivo nei programmi televisivi più importanti dovrà necessariamente adattarsi a questa nuova realtà priva del suo fondatore carismatico.