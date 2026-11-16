Stefano De Martino annuncia il tema 'Sanremo 77' per la 77esima edizione del Festival. Ecco i dettagli sulla conduzione, i co-conduttori e la direzione artistica dell'evento.

Stefano De Martino ha confermato a Milano la scelta artistica per la prossima edizione del Festival di Sanremo, ribattezzato " Sanremo 77". L'annuncio è arrivato durante l'incontro " Aspettando Sanremo" che ha segnato l'inaugurazione ufficiale della Milano Music Week. L'evento si è svolto presso la Fabbrica del Vapore, sede storica di importanti iniziative culturali e musicali nella capitale lombarda.

Il significato del nome Sanremo 77

De Martino ha spiegato che la scelta del nome deriva dalla volontà di celebrare la longevità della manifestazione. Il Festival di Sanremo è considerato una delle produzioni televisive più antiche e durature al mondo. L'edizione in corso è la 77esima storica, un numero che l'artista ha trovato particolarmente significativo e adatto a sottolineare il rinnovamento continuo del format. Ha dichiarato di voler porre l'accento su questo traguardo storico, invitando il pubblico a ricordare che l'evento si è rinnovato per 77 anni consecutivi.

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Direzione artistica e conduzione dell'evento

Stefano De Martino ricopre il duplice ruolo di conduttore e direttore artistico della kermesse canora. Ha escluso la presenza di co-conduttori tradizionali, preferendo puntare su ospiti speciali per dinamiche diverse. La sua visione include un approccio più giovane e indipendente ai partecipanti, definendo lo stile complessivo come "punk" in senso creativo e anti-convenzionale. Questa scelta riflette un tentativo di modernizzare l'immagine del festival senza perdere la sua identità storica.

Novità e conferme sul cast

Non tutte le voci circolate sono state confermate dalla direzione artistica. In particolare, è stato chiarito che la cantante Arisa non parteciperà alla conduzione o alla manifestazione in questa edizione. La selezione dei partecipanti e degli ospiti è guidata da criteri di freschezza e sperimentazione. De Martino ha sottolineato l'importanza di dare spazio a voci nuove e indipendenti, allineandosi alla sua strategia di rinnovamento del panorama musicale italiano presentato a Sanremo.

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Contesto musicale della Milano Music Week

L'evento si inserisce nel più ampio contesto della Milano Music Week, una settimana dedicata alla valorizzazione della scena musicale e dell'industria discografica. La Fabbrica del Vapore funge da palcoscenico per lanciare annunci importanti e presentare le evoluzioni del settore. La scelta di questo location per "Aspettando Sanremo" sottolinea il legame tra la tradizione del festival e l'innovazione promossa dalla città di Milano. L'incontro ha permitido di fare chiarezza sui temi chiave che caratterizzeranno la prossima edizione canora.

Prospettive future per la 77esima edizione

Con il titolo "Sanremo 77" ufficializzato, l'attenzione si sposta ora sulla programmazione dei concerti e sulle selezioni degli artisti. Stefano De Martino mantiene un approccio aperto verso l'innovazione, promettendo sorprese legate al formato e alla conduzione. La mancanza di un co-conduttore fisso lascia spazio a una conduzione più fluida e basata sugli interazioni con gli ospiti di turno. Questo metodo mira a rendere ogni serata unica e imprevedibile, rispettando la longevità del festival ma abbracciando il cambiamento dei tempi.