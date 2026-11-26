Stefano De Martino conferma il cast dei Big per il Festival di Sanremo 2027. I nomi confermati includono Annalisa, Ghali e Diodato, mentre il vincitore delle Nuove Proposte completerà la lista.

Stefano De Martino sta finalizzando la selezione degli artisti principali per la prossima edizione del Festival di Sanremo, prevista dal 16 al 20 febbraio 2027. Le fonti indicano che tre nomi di spicco sono già in corsa per assicurarsi un posto tra i Big: Annalisa, Ghali e Diodato. L'annuncio ufficiale del roster completo è fissato per venerdì 11 dicembre, durante la trasmissione "Sarà Sanremo" in prima serata su Rai 1. Questa data segnerà anche la rivelazione del vincitore delle Nuove Proposte, che si unirà alla lista principale.

La strategia del direttore artistico e il numero dei partecipanti

Il direttore artistico Stefano De Martino ha stabilito un tetto massimo rigoroso di 24 concorrenti per la 77esima edizione della manifestazione. Di questi, esattamente 23 posti sono riservati ai Big, con l'ultima posizione riservata esclusivamente al vincitore del concorso delle Nuove Proposte. Questo vincolo numerico significa che solo gli artisti più qualificati possono entrare nella competizione principale. Il termine per la presentazione dei brani era scaduto il 23 novembre, lasciando De Martino con il compito finale di scegliere gli interpreti che completeranno il quadro musicale.

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I nomi confermati e i possibili ritorni eccellenti

Diodato si conferma come uno dei candidati più accreditati per il rientro all'Ariston. L'artista, vincitore dell'edizione 2020 con il brano Fai rumore, è tornato sulla scena musicale nel novembre 2026 con il singolo Ma non eravamo qui per amarci?. Questo brano, accompagnato da un nuovo videoclip, porta il titolo del suo prossimo album e del tour previsto per il 2027. Diodato ha già aperto pubblicamente la possibilità di partecipare alla kermesse, rafforzando le sue posizioni per l'invito. La sua presenza aggiungerebbe una nota di consolidata popolarità e qualità musicale al cast.

Hip hop e nuove generazioni: Achille Lauro e Salmo

Sul fronte hip hop e urban, la situazione è dinamica e include numerosi nomi interessanti. Achille Lauro figura tra le possibili partecipazioni, nonostante l'ipotesi di un suo ritorno in gara dopo il settimo posto ottenuto nel 2025 con Incoscienti giovani. Inoltre, l'artista ha vissuto l'esperienza di co-conduttore nella seconda serata del Festival 2026 e si sta preparando per due serate evento su Rai 1. Salmo, già vincitore dell'edizione 2022, è un altro nome che potrebbe essere richiamato per dare forza alla sezione rap. La presenza di questi artisti segnerebbe un chiaro orientamento verso suoni contemporanei e sperimentali.

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Artiste donne e progetti solisti nel panorama musicale

Il roster femminile promette diverse novità e ritorni significativi. Annalisa è citata come una delle tre grandi in lizza per un posto d'onore. Tra le altre artiste in discussione figura Laura Pausini, il cui ritorno sarebbe un evento di grande impatto mediatico. Anche Emma Marrone, Irama e Loredana Bertè sono menzionate come potenziali partecipanti. Sul fronte delle giovani promesse e dei nuovi progetti solisti, si distinguono i nomi di Sarah Toscano, ex componente dei Coma_Cose, Settembre, Lumiero e Midainizia. Queste figure portano freschezza e diverse sfaccettature stilistiche alla competizione principale.

Cronologia degli annunci e le sfide delle Nuove Proposte

L'attesa per la rivelazione ufficiale del cast si concluderà venerdì 11 dicembre durante "Sarà Sanremo". In quella stessa serata, i sei finalisti del concorso delle Nuove Proposte si sfideranno per l'ultima volta. Il vincitore di questa sfida musicale conquisterà automaticamente un posto nella gara dei Big, chiudendo il cerchio dei 24 partecipanti. Il Festival di Sanremo 2027 si terrà dal 16 al 20 febbraio 2027 all'Ariston. Questa struttura di selezione garantisce che la competizione sia composta da artisti di comprovata esperienza uniti a talenti emergenti pronti a fare il salto di qualità nella musica italiana.