Sanremo 2027, la possibile co-conduzione Stefano De Martino e Maria De Filippi: le prime indiscrezioni

Indiscrezioni sul futuro Festival di Sanremo: Stefano De Martino, nuovo direttore artistico per il 2027, potrebbe essere affiancato alla conduzione da Maria De Filippi. La scelta non è ancora confermata ma le voci si fanno più insistenti dopo la sua presenza al MI AMI.

Il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo 2027 , Stefano De Martino , è al lavoro per definire le linee guida della prossima edizione. Tra ascolti, scouting musicale e riflessioni, sembra aver preso una prima decisione importante riguardo alla conduzione: affiancato da Maria De Filippi .

L'ipotesi di una co-conduzione tra De Martino e la popolare conduttrice televisiva, sebbene non sia ancora confermata ufficialmente né dalla Rai né dagli entourage dei diretti interessati, sta guadagnando forza. La presenza di De Martino al MI AMI Festival, documentata anche attraverso una storia Instagram durante il concerto di, non è passata inosservata.

In quell'occasione, insieme a, ha potuto ascoltare dal vivo le proposte di diversi artisti emergenti, un'esperienza che potrebbe essersi rivelata d'ispirazione per il futuro timoniere della kermesse canora. Tra il pubblico presente, volti noti del panorama televisivo legati a De Martino, hanno alimentato le voci su una possibile collaborazione, voci poi smorzate da un rigoroso riserbo.

Il silenzio stampa è totale, ma è normale che il Festival, come ogni anno, inizi a muovere i suoi passi ben prima di salire sul palco dell'Ariston. La scelta del direttore artistico e la definizione del cast sono le prime mosse di un lungo gioco che condurrà a febbraio 2027. La possibile presenza di Maria De Filippi, amatissima dal pubblico e con una lunga esperienza televisiva, segnerebbe un cambio di passo rispetto alle edizioni precedenti.

Si tratta comunque di indiscrezioni: solo col tempo e con comunicazioni ufficiali si saprà se questa ipotesi diventerà realtà. Nel frattempo, De Martino prosegue il suo lavoro di ricerca tra novità e conferme, compiti per i quali si sta preparando con grande attenzione





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