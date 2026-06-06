Sanremo 2027, le prime indiscrezioni: De Martino punta a due vincitori e meno big in gara

Il Festival di Sanremo 2027 sarà diretto da Stefano De Martino. Si parla di ridurre il numero dei cantanti in gara e di separare la competizione per l'Eurovision, creando due vincitori distinti. L'obiettivo è snellire le serate e riportare leggerezza allo show.

Il Festival di Sanremo 2027 si prepara a una rivoluzione con Stefano De Martino alla direzione artistica e conduzione. Le date ufficiali sono state annunciate sui social: dal 16 al 20 febbraio 2027.

De Martino, ex ballerino e showman, è già al lavoro con la Direzione intrattenimento prime time della Rai per ridefinire la struttura della kermesse. L'obiettivo dichiarato è ridurre i tempi e restituire leggerezza a uno show che negli ultimi anni si è spesso prolungato fino a tarda notte. Si parla di un numero diBig in gara compreso tra 24 e 26, contro i 28-30 delle edizioni recenti, con serate più snelle e una maratona notturna ridimensionata.

Tra le novità più discusse c'è la possibile separazione del percorso di selezione per l'Eurovision Song Contest. L'ipotesi è di destinare la serata del giovedì a una gara parallela per scegliere il rappresentante italiano, con voto misto sala stampa-televoto, mentre le altre serate rimarrebbero invariate. Questo creerebbe due vincitori distinti: il leone d'oro di Sanremo e il rappresentante per l'Eurovision. La formula tradizionale, immutata per decenni, thus subirebbe un cambiamento epocale.

Il direttore artistico punta a rimettere al centro la musica e lo spettacolo puro, senza sacrifici sul palinsesto. L'avvio della macchina organizzativa è già in corso, con tavoli tecnici aperti per definire regolamento e dettagli. L'atmosfera attorno al festival è diversa: solitamente si inizia a parlare in autunno, ma quest'anno i segnali da viale Mazzini sono già evidenti.

De Martino, volto popolare della televisione, porta una ventata di novità, anche se la sua manager ha precisato che essendo ancora all'inizio, le trattative con gli artisti non sono iniziate. La decisione sulla separazione Eurovision è delicata: attualmente il vincitore di Sanremo vola automaticamente a Eurovision, ma in passato ci sono stati casi di rinunce o scelte poco adatte al contesto internazionale. Una gara dedicata permetterebbe di selezionare un candidato più idoneo.

Resta da vedere come verrà gestita la copertura mediatica e la conduzione: De Martino dovrebbe essere il presentatore unico, recuperando la figura del conduttore principale che in anni recenti era stata smantellata. Il festival tornerà quindi a una conduzione centralizzata, con il direttore artistico che guida l'intera manifestazione. La Rai sta studiano anche il ritorno di momenti di intrattenimento puro, come sketch e numeri di varietà, abbinati alla competizione canora.

L'impressione è che si voglia riportare Sanremo a uno show musicale più agile e meno specchio dei Palinsesti televisivi ipertrofici. Le prossime settimane saranno decisive per definire il regolamento definitivo, che dovrà essere approvato dalla direzione e poi comunicato agli artisti e alle case discografiche. La città di Sanremo è già in fermento, con gli albergatori che prenotano le camere per l'evento e i locali che si preparano a ospitare i fan.

La sfida di De Martino è duplice: ridurre i tempi senza perdere appeal internazionale, e selezionare un Eurovision adatto senza sminuire il valore del festival. Tutto while i rumors sul possibile ritorno dei Coma Cose, reduci da un periodo di pausa, si rincorrono. Il duo milanese non ha confermato, ma in una recente intervista Fausto Lama ha lasciato la porta aperta, dicendo di essere al lavoro su un nuovo disco quasi pronto.

La loro eventuale partecipazione potrebbe essere una sorpresa per il pubblico. La seventy-settima edizione, quindi, promette di essere una delle più innovative degli ultimi decenni, con un nuovo direttore artistico giovane e una visione che punta a modernizzare senza stravolgere l'essenza della manifestazione. La Rai sembra intenzionata a scommettere su un format più snello e due competizioni parallele, una mossa che potrebbe attirare sia gli appassionati di musica italiana che quelli del contest europeo.

Il mondo discografico osserva con attenzione: meno posti significano una selezione più dura e probabilmente artisti più consolidati, mentre la gara per Eurovision potrebbe riservare spazio a proposte più internazionali. Insomma, il Sanremo 2027 si profila come un anno di transizione verso un modello più efficiente e forse più appetibile anche per il pubblico straniero, con l'ambizione di riportare il festival al centro della scena europea





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