Fabio Fazio ospita Stefano De Martino per Sanremo 2027, Nanni Moretti e Ambra Angiolini per cinema e teatro. Max Pezzali presenta il tour. Analisi completa delle novità culturali.

Fabio Fazio conduce l'ultima edizione di Che Tempo Che Fa, un programma che si conferma punto di riferimento per il dibattito culturale italiano. La conduttrice Luciana Littizzetto e la co-conduttrice Filippa Lagerbäck accompagnano gli ospiti in una puntata densa di anticipazioni sulla stagione invernale. Tra le presenze di spicco spiccano Orietta Berti e Mara Maionchi, a testimonianza della ricchezza del cast selezionato per questo appuntamento.

Sanremo 2027: Stefano De Martino Annuncia i Big

Stefano De Martino affronta il suo primo grande salto di carriera come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo. La 77ª edizione della kermesse musicale è fissata per svolgersi dal 16 al 20 febbraio 2027 presso il Teatro Ariston di Sanremo. Prima della festa musicale, De Martino dovrà affrontare l'appuntamento con Sarà Sanremo, in programma per venerdì 11 dicembre su Rai 1. Durante questa serata speciale verranno annunciati i 23 Big in gara per la competizione principale.

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Oltre agli artisti affermati, sarà scelto il ventiquattresimo partecipante, un artista che arriverà direttamente dalla finale delle Nuove Proposte. La selezione avverrà tra i sei giovani talenti già selezionati nella categoria emergente. Questo processo garantisce che il Festival mantenga un legame forte con la nuova musica italiana, integrando freschezza e competenza artistica nella linea guida artistica di quest'anno.

Cinema: Nanni Moretti Presenta Succederà Questa Notte

Il mondo del cinema ha i suoi protagonisti in studio con Nanni Moretti, Jasmine Trinca e Louis Garrel. I tre presentano Succederà questa notte, un film atteso nelle sale italiane a partire dal 3 dicembre. L'opera è stata selezionata in concorso all'83ª Mostra del cinema di Venezia, confermando la qualità artistica del progetto. Il regista romano torna su registri narrativi diversi dai suoi classici come Bianco, La messa è finita, Caro diario e La stanza del figlio.

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La pellicola è tratta liberamente dalla raccolta di racconti Legami dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. La trama segue le vite di diversi personaggi, tra cui Matteo e Greta, le cui esistenze si incrociano e si intrecciano nel corso degli anni. Questo approccio permette di esplorare temi complessi con la sensibilità unica che contraddistingue la filmografia dell'autore di Castelli di carta e Habemus Papam.

Teatro e Musica: Ambra Angiolini e Max Pezzali in Tour

Ambra Angiolini è impegnata su più fronti durante il mese di dicembre. Tornerà a teatro con La reginetta di Leenane, un testo scritto dal drammaturgo Martin McDonagh. Angiolini interpreterà il ruolo di Maureen, affiancata da Ivana Monti nel ruolo della madre Mag. La regia dello spettacolo è affidata a Raphael Tobia Vogel, con la produzione del Teatro Franco Parenti di Milano.

Lo spettacolo sarà in scena a Milano dal 15 al 20 dicembre, per poi trasferirsi a Roma nel marzo 2027. Inoltre, Angiolini ricopre il nuovo ruolo di responsabile artistica del settore ballo per il programma Amici di Maria De Filippi. Nel campo musicale, Max Pezzali presenta Max Forever Vol. 2, un album uscito il 30 ottobre per Warner Music Italy. Il disco, dodicesimo della carriera solista del cantante, è stato anticipato dal singolo inedito Le_Ali. A dicembre partirà il tour indoor Max Forever - Stessa storia stesso posto stesso bar.

Attualità e Dibattito: Burioni, Sala e gli Esperti

Il programma dedica ampio spazio all'informazione e al dibattito sull'attualità. Interviene Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele. Il confronto coinvolge Cecilia Sala, giornalista e inviata, e Massimo Giannini, editorialista di Repubblica. Partecipano anche Nello Scavo, inviato di Avvenire, e Claudio Cerasa, direttore de Il Foglio.

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Lo spazio debate include anche Max Parisi, noto speaker radiofonico, e Michele Serra, giornalista, scrittore e autore satirico. Il programma è visibile in live streaming e on demand sul sito ufficiale della rete. È disponibile on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio di streaming. I lettori possono ricevere ogni venerdì, direttamente nella propria email, i titoli migliori della settimana, mantenendosi aggiornati sulle prossime puntate.