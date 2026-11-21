Stefano De Martino posa la targa di Sal Da Vinci in Via Matteotti, accolto da una folla di fan. Un momento simbolico per il futuro conduttore di Sanremo 2027.

Stefano De Martino, futuro direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo 2027, ha segnato simbolicamente l'inizio della sua gestione artistica con una cerimonia a Genova. L'artista è intervenuto in via Matteotti per la posa della targa commemorativa dedicata al vincitore dell'ultima edizione, Sal Da Vinci. Questo evento ufficiale ha rappresentato il primo contatto pubblico tra il nuovo patron dell'Ariston e la cittadinanza genovese, anticipando l'imminente passaggio di consegne che vedrà il direttore artistico guidare la manifestazione canora.

Il bagno di folla e il coro spontaneo

La cerimonia di posa della lastra in via Matteotti, situata nel secondo tratto della strada vicino al cinema teatro Centrale, non è rimasta confinata nei circuiti istituzionali. Una folla numerosa di curiosi e fan si è radunata lungo il percorso transennato, catturando l'attenzione dei passanti e creando un'atmosfera di grande entusiasmo. Stefano De Martino, accompagnato dalla scorta e dalle autorità presenti, ha accettato volentieri di interagire con il pubblico, rispondendo a richieste di selfie e foto con grande simpatia e rilassatezza. Il momento di maggiore coinvolgimento emotivo si è verificato quando il direttore artistico ha invitato i presenti a intonare insieme a lui la storica sigla "Perché Sanremo è Sanremo". Questo siparietto canoro ha trasformato un appuntamento formale in una celebrazione collettiva, unendo sotto le note del motivetto più amato della televisione italiana le istituzioni e i cittadini.

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La targa di Sal Da Vinci nel viale delle stelle

Al centro della cerimonia c'era la celebrazione del trionfo di Sal Da Vinci, vincitore dell'ultima edizione del Festival. La nuova lastra, realizzata con i materiali caratteristici della pavimentazione di via Matteotti, è stata inserita nel percorso che ripercorre l'albo d'oro della manifestazione dall'anno 1951 a oggi. Ogni targa collocata lungo il viale pedonale custodisce l'anno di edizione, il titolo della canzone vincitrice e il nome dell'interprete o degli artisti che hanno conquistato il primo posto. Questo gesto non è solo un onore al vincitore attuale, ma un tassello aggiuntivo nella storia ufficiale della kermesse canora, che continua a espandersi anno dopo anno. La presenza del nome di Sal Da Vinci in questa passeggiata della memoria rafforza il legame tra il successo della recente edizione e il futuro della manifestazione sotto la nuova direzione artistica.

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Le autorità cittadine e il simbolismo del passaggio di consegne

La presenza ufficiale è stata garantita da importanti esponenti dell'amministrazione locale, tra cui il sindaco di Genova Alessandro Mager e l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni. La loro partecipazione sottolinea l'importanza che la città attribuisce a questo evento, considerato un momento di prestigio per il turismo e la cultura. La posa della targa di Sal Da Vinci funge da ponte tra l'edizione appena conclusa e quella che si appresta a iniziare, segnando idealmente il via alla fase di preparazione di Sanremo 2027. Il clima di unità tra le istituzioni e il mondo dello spettacolo ha creato le basi per un'atmosfera positiva, essenziale per il successo di una manifestazione di questa portata. De Martino ha utilizzato questo momento per stringere legami con il territorio, dimostrando fin da ora la sua attenzione al contesto in cui si svolgerà il suo mandato.

La tradizione della passeggiata della musica a Genova

La targa di Sal Da Vinci si aggiunge a un percorso unico nel suo genere, che trasforma via Matteotti in una piccola enciclopedia della musica leggera italiana. Nato dalla trasformazione della strada in area pedonale, il viale delle stelle raccoglie le memorie di decenni di successi, mode e cambiamenti culturali. La tradizione di coinvolgere il pubblico in un coro durante la posa della targa, iniziata in edizioni precedenti, è stata mantenuta viva e rinnovata da Stefano De Martino. Questo gesto spontaneo, che richiama le celebrazioni passate, ha dimostrato come il festival sappia ancora emozionare e unire le persone. Per i turisti e i visitatori, questa passeggiata diventa un'attrazione culturale oltre che artistica, offrendo la possibilità di riscoprire storie musicali dimenticate o di rivivere momenti di gloria passata. L'entusiasmo manifestato dalla folla genovese conferma che il legame tra la città e il festival resta profondamente radicato.