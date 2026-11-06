Sanremo 2027: Stefano De Martino parla dello show e del metodo Conti

Stefano De Martino descrive la sua visione per il Festival di Sanremo 2027, rivelando dettagli su performance, big internazionali e il ritorno di The Jackal e Gialappa's Band.

Stefano De Martino ha fornito un primo sguardo dettagliato sulla sua direzione artistica per il Festival di Sanremo 2027, confermando la presenza di grandi esecutori nazionali e internazionali. L'artista ha sottolineato come l'obiettivo principale rimanga quello di mantenere la propria identità autentica, nonostante le enormi sfide logistiche imposte dalla grande scenografia del palco dell' Ariston. Durante la prima giornata de Il Festival Dello Spettacolo, intervistato da Ezio Genghini vicedirettore di TV Sorrisi e Canzoni, De Martino ha espresso una serenità apparente, dichiarando che non prova ansia specifica per la manifestazione.

La filosofia di direzione e il ruolo di Carlo Conti

Stefano De Martino ha ammesso che, a differenza degli artisti, il suo compito principale non prevede l'esibizione musicale diretta. Tuttavia, la pressione della direzione artistica è reale e l'artista rivela di invocare spesso il metodo gestionale di Carlo Conti nei momenti di massima complessità. Quando le situazioni diventano intricate o De Martino si sente sopraffatto dalla mole di eventi, si chiede cosa avrebbe fatto Carlo Conti, considerandolo un punto di riferimento fondamentale per navigare le difficoltà del programma. Questa dipendenza logica dal predecessore dimostra quanto il metodo Conti sia strutturante per l'intera produzione.

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Bilancio estivo e tecnica della lavagna per il 2027

Il direttore artistico ha illustrato come sia stata svolta la fase di pianificazione durante l'estate, descrivendo il periodo come ricco di ascolti e attività musicale. De Martino ha lavorato in anticipo, allontanandosi dall'Italia per osservare il progetto con una prospettiva distaccata, ottenendo risultati molto positivi. Il suo strumento di lavoro preferito rimane la lavagna, su cui cancella, riscrive e riaggiorna costantemente le idee. Secondo l'artista, la lavagna utilizzata per questo edizione è significativamente più grande rispetto alle precedenti, simbolo della complessità crescente della gestione.

Il ControFestival e il ritorno di The Jackal

Un elemento di novità assoluta per il Festival di Sanremo 2027 è la creazione del ControFestival, una manifestazione parallela che vede il ritorno di The Jackal e Gialappa's Band. Stefano De Martino ha spiegato che l'idea era quella di produrre una cosa pirata, non edulcorata e contro il Festival stesso, affidandosi alla credibilità intellettuale e alla libertà dei comici. Gialappa's Band torna sul palco del Festival dopo tanti anni, offrendo un grande valore aggiunto. De Martino ha espresso la sua felicità per l'accettazione di questa proposta, che chiude l'evento con uno stile unico e distintivo.

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La magia dell'Ariston e la logistica Rai

Stefano De Martino ha difeso con entusiasmo la scelta di mantenere la manifestazione nella storica sede dell'Ariston, ribadendo che la bellezza di Sanremo risiede proprio in questa location specifica. Spostare il festival in uno stadio o in un palazzetto ridurrebbe la magia e l'acrobazia tecnica che caratterizzano l'evento. La Rai è stata indicata come l'istituzione chiave che riesce a incastrare tutte le complessità logistiche, portando la nave a porto alla fine. Per De Martino, questa capacità di gestione è ciò che permette al Festival di mantenere il suo status unico nel panorama televisivo italiano.

Aspettativa del pubblico e strategia degli spoiler

L'approccio di Stefano De Martino verso le fughe di notizie e gli spoiler rivela una strategia consapevole per mantenere alto l'interesse del pubblico. L'artista ha dichiarato di non avere la fobia delle anticipazioni, sostenendo che più spoiler circolano, maggiore è l'attenzione e l'attesa verso il Festival. Questa visione considera la curiosità dei telespettatori come un indicatore positivo del successo dell'evento. La strategia sembra quindi puntare a capitalizzare ogni forma di dibattito pubblico per garantire che il Festival di Sanremo 2027 rimanga al centro dell'attenzione mediatica da molto prima dell'inizio delle serate condizionali.