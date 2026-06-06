Sanremo 2027: Stefano De Martino svela le date e spiazza con un video social

Il nuovo direttore artistico Stefano De Martino ha annunciato le date del Festival di Sanremo 2027, fissando l'inizio per il 16 febbraio. Un video pubblicato sui social ha acceso le voci su un possibile megaospite come Vasco Rossi per la prima serata. La scelta di collocare la manifestazione a metà febbraio, anziché nella prima settimana, è volta ad adattarsi al cambio di abitudini del pubblico, allungando i tempi di preparazione. Tra le novità regolamentari, si parla dello spostamento della serata cover al giovedì e della separazione tra vittoria a Sanremo e accesso all'Eurovision.

Il nuovo direttore artistico ha rivelato le date della kermesse: l'evento partirà il 16 febbraio 2027. Il video pubblicato sui social ha suscitato grande eccitazione tra i fan, che Speculano sull'eventuale presenza di Vasco Rossi per la prima serata, rilanciando il dibattito sul calendario dopo il calo di share registrato nella scorsa edizione condotta da Carlo Conti.

Sembra ufficiale, la manifestazione inizierà il 16 febbraio, collocazione a metà mese già adottata nel 2026. Il filmato, minimale, mostra una mano che sfoglia cartelli numerati fino a comporre le date della kermesse. festeggerà cinquant'anni di carriera e la musica ha fatto nascere il sospetto di un colpaccio per la prima serata, con i follower che chiedono a gran voce: "Il sottofondo è uno spoiler?

". La scelta di fissare l'evento a metà febbraio è legata a uno spostamento forzato a causa del cambio di abitudini del pubblico. Molti osservatori si aspettavano un ritorno immediato alla consueta e più favorevole prima settimana di febbraio, ma Stefano De Martino ha voluto percorrere una via di mezzo, allungando i tempi di preparazione a discapito della tradizione.

I motori di Sanremo 2027 si muovono in anticipo portando a galla le prime indiscrezioni sulle rivoluzioni del regolamento, che stanno già infiammando il dibattito su X. Tra le ipotesi più concrete spicca la volontà di separare la vittoria all'Ariston dal pass per la manifestazione europea, spostando la serata delle cover al giovedì





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