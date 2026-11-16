Emanuele De Martino presenta Sanremo 77 a Milano Music Week: un festival punk nell'attitudine ispirato al 1977, tra sessantesimo anniversario e libertà musicale.

Emanuele De Martino ha ufficialmente presentato la prossima edizione del Festival di Sanremo sul palco della Milano Music Week. L'intervento è avvenuto durante l'incontro intitolato Aspettando Sanremo, condotto dal giornalista Linus. L'evento ha segnato il primo passo concreto verso l'edizione numerata, confermando la direzione artistica che caratterizzerà la settantasettesima edizione del celebre concorso canoro.

La strategia creativa di De Martino per Sanremo 77

De Martino ha spiegato che il festival si può costruire in due modi diversi: come la pesca, aspettando che le cose maturino, oppure attaccando frontalmente e costruendo il roster che si ha in mente fin dall'inizio. L'artista ha scelto esplicitamente la seconda strada. Ha dichiarato di aver iniziato dal titolo e dalla copertina, trattando l'evento come un'opera d'arte completa e strutturata.

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Il direttore artistico ha voluto mettere l'accento sul numero dell'edizione. Ha ricordato che si sta celebrando la 77esima edizione e che ci si è rinnovati per 77 anni. Per questo motivo, l'evento è stato intitolato Sanremo 77. Questo numero non è solo un identificativo, ma è diventato la guida fondamentale per ogni decisione successiva, definendo l'identità complessiva della manifestazione.

Il 1977 come anno di riferimento musicale

La scelta del numero 77 si basa su un preciso anno storico per la musica. Il 1977 è stato descritto come un anno incredibile per la produzione musicale globale. In quel periodo, i Sex Pistols hanno pubblicato l'album Never Mind the Bollocks. Nello stesso mese di dicembre, i Bee Gees hanno fatto arrivare la hit Stayin' Alive al grande pubblico.

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De Martino ha notato come il punk e la disco music sembrino opposti tra loro. Tuttavia, sostiene che in realtà parlino la stessa lingua, quella della libertà creativa. Questa filosofia guida la selezione dei brani e degli artisti. Il festival sarà punk almeno nell'attitudine, indipendentemente dal genere musicale effettivo dei partecipanti.

Risposte sulle band e future conferme

Linus ha posto una domanda specifica durante l'incontro. Ha chiesto se sarà possibile vedere una band punk sul palco del festival. Emanuele De Martino ha risposto che l'essenza sarà quella punk. Non ha confermato la presenza di gruppi specifici, ma ha chiarito che lo spirito dell'evento rimarrà fedele a questa ispirazione libertaria.

La presentazione ha aperto la strada a domande sui grandi nomi che parteciperanno. De Martino ha annunciato che i nomi dei big saranno svelati in una data futura. Ha precisato che le informazioni verranno fornite attraverso una trasmissione dedicata. Questa strategia mantiene alta l'attenzione del pubblico verso le prossime tappe comunicative del festival.

Impatto sul mercato e aspettative dei fan

La presentazione a Milano Music Week ha generato un forte dibattito tra gli addetti ai lavori. Molti commentatori analizzano le implicazioni di un approccio così deciso fin dalla fase iniziale. La scelta di puntare sulla coerenza tematica piuttosto che sulla casualità è vista come una mossa audace. Il settore dell'intrattenimento monitora da vicino come questa visione si tradurrà nella realtà dello show televisivo.

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Il pubblico attende con ansia i prossimi sviluppi. Le aspettative sono alte considerando la reputazione di De Martino come creatore di eventi di successo. La trasparenza sull'ispirazione storica e musicale dovrebbe facilitare il coinvolgimento dei fans. L'edizione 77 promette di essere un punto di svolta per la comprensione del festival contemporaneo.