Stefano De Martino presenta Sanremo 77, puntando su artisti indipendenti e giovani. Confermato il ritorno della sigla di Pippo Caruso e esclusa Arisa dalla lineup.

Il nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, Stefano De Martino, ha presentato durante la Milano Music Week i tratti distintivi della prossima edizione, intitolata Sanremo 77. L'artista e conduttore ha sottolineato come il numero 77 richiami il 1977, un anno musicale cruciale che ha visto la nascita del punk con i Sex Pistols e il successo della disco music con i Bee Gees.

La filosofia punk e il focus sulla nuova generazione

Stefano De Martino ha chiarito che l'edizione 77 non sarà caratterizzata da una band punk sul palco, ma adotterà l'atteggiamento punk inteso come rottura degli schemi e ricerca della libertà. La linea guida prevede una lineup molto giovane e una significativa presenza di artisti indipendenti, distanziandosi dai formati tradizionali per rinnovare il festival dopo settantasette anni di storia. L'obiettivo è creare un prodotto contemporaneo che piaccia a tutti, rispondendo al desiderio degli spettatori più maturi di vedere cosa succede nel panorama musicale attuale.

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Il cast finale, che sarà annunciato ufficialmente l'11 dicembre, è stato selezionato tra oltre mille proposte. De Martino ha ammesso che la sfida maggiore è stata gestire il roster dei big, dato l'elevato numero di proposte di qualità. La selezione privilegia progetti solidi e canzoni forti, rifiutando la logica del numero elevato per evitare che gli artisti diventino semplici figuranti senza un ruolo specifico nel programma.

Esclusione di Arisa e rifiuto dei co-conduttori fissi

Una delle conferme più importanti riguarda la mancata partecipazione di Arisa al festival. Stefano De Martino ha spiegato che ha ritenuto più rispettoso liberare l'artista da un eventuale ingaggio, permettendole di concentrarsi sui propri progetti editoriali e discografici per il nuovo anno. La decisione è stata presa con un certo anticipo per non tenere l'artista in uno stato di attesa inutile, riconoscendo che il formato del festival non sarebbe stato ottimale per lei in questa specifica stagione.

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Non saranno presenti cinque co-conduttori fissi come in alcune edizioni precedenti. Stefano De Martino ha escluso questa soluzione definendola vincolante per la struttura della serata. La strategia adottata punta invece su una serie di ospiti speciali che animano il programma, una scelta che mira a mantenere alta l'attenzione e a dinamizzare lo svolgimento senza appesantire la conduzione con un numero eccessivo di volti fissi.

Strategia musicale e ritorno alla tradizione

Per quanto riguarda le star internazionali, le speranze sono Moderate a causa del calendario di febbraio. De Martino ha notato che in questo periodo il mercato musicale globale è saturo di eventi importanti come i Brit Awards, i Grammy Awards e gli Oscar. Ottenere la disponibilità delle big straniere richiederebbe tempi lunghi, incompatibili con le scadenze di produzione della RAI, portando a concentrarsi sul talento domestico.

Il nuovo direttore artistico ha voluto inoltre tornare a un formato più contenuto e curato, paragonandolo alla Formula 1 dove la precisione è fondamentale. Ha ammesso che gestire un numero ristretto di partecipanti permette di dedicare più attenzione alla qualità delle proposte. Ha inoltre scherzato sugli spoiler, affermando che la rivelazione dei nomi degli artisti non danneggia il festival, a differenza della fuga anticipata delle canzoni, che può rovinare l'impatto emotivo degli spettatori.

Responsabilità, sigla storica e conclusione dell'evento

Resta un legame forte con la tradizione della manifestazione: la sigla di apertura tornerà ad essere quella composta da Pippo Caruso, un elemento che scava nella memoria di tutti i telespettatori storici del festival. Questo tocco nostalgico bilancia l'innovazione propulsa dalla selezione dei giovani artisti, offrendo un punto di riferimento rassicurante durante la settimana di febbraio.

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Stefano De Martino ha infine assunto le responsabilità della direzione, affermando che il successo dell'edizione sarà merito collettivo, mentre eventuali errori saranno di sua esclusiva competenza. Ha dichiarato di non avere paura di fallire, sottolineando di essere ancora giovane e capace di imparare un nuovo mestiere. Le dichiarazioni sono state rilasciate nell'incontro Aspettando Sanremo, intervistato da Linus, confermando l'entusiasmo per questa nuova sfida artistica e organizzativa.