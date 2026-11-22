Confermati i finalisti di Sanremo Giovani 2026. Da Santamarea a Lens, chi vincerà il 11 dicembre accederà alla 77^ edizione del Festival di Sanremo.

I sei artisti selezionati per disputare il destino di un posto alla 77esima edizione del Festival di Sanremo sono stati ufficialmente annunciati dal direttore artistico Stefano De Martino al termine delle ultime audizioni live. La lista dei finalisti di Sanremo Giovani 2026 include Florinda, Petit, Santamarea, Lens, Nausica e l'inganno e Primogenito, che si sfideranno per conquistare uno dei tre posti riservati ai Big. Tre di questi musicisti provengono direttamente dal percorso storico di Sanremo Giovani, mentre gli altri tre arrivano dal circuito parallelo Area Sanremo.

La Competizione per L'Accesso Al Festival

La gara finale si svolgerà nella serata speciale intitolata Sarà Sanremo, fissata per il prossimo 11 dicembre presso il teatro del Casinò di Sanremo. Durante questa serata decisiva, oltre alla proclamazione del vincitore che otterrà un brano inedito diverso da quello presentato nelle fasi precedenti, verranno svelati anche i nomi e i titoli dei brani degli altri 23 artisti Big in gara. La giuria di questa edizione è composta da Carlo Pastore, il Maestro Pino Perris, Ema Stokholma e Claudio Fasulo, figure chiave nel panorama musicale italiano.

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Il Percorso Di Santamarea E Nausica

Il collettivo Santamarea, formato dai fratelli Stella, Francesco e Michele Gelardi con l'aggiunta di Noemi Orlando come sorella d'elezione, rappresenta una delle forze più forti in scena. Nati a Palermo, questi artisti traggono ispirazione dalla loro terra per creare sonorità ricercate e testi di indole cantautoriale e visiva. Hanno vinto la XXXIV Edizione di Musicultura con il loro primo singolo omonimo nel maggio 2023 e nel novembre 2025 hanno pubblicato Con gli occhi di una lepre, anticipando l'album d'esordio Anime Storte e il primo tour della band.

Dall'altra parte del ring troviamo Nausica e l'inganno, un progetto artistico nato dall'arpista e polistrumentista catanese Giordana Petralia. Giordana Petralia ha già alle spalle una storia di successi, essendo stata protagonista a X Factor nel 2019 e vincitrice di Area Sanremo nel 2023 sul palco del Casinò di Sanremo con il brano Favole. Torna ora in gara con una nuova formazione, portando con sé l'esperienza maturata in precedenti festival.

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I Dettaglie Biografiche Degli Altri Finalisti

Florinda è una cantautrice e musicista napoletana classe 2000, iniziata agli studi musicali giovanissima e diplomata in Pianoforte Classico al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli nel 2019. Dopo aver composto in inglese e italiano, ha debuttato con il singolo Ma Che Vuò, realizzato con i produttori multi-platino D-Ross e Startuffo. I suoi riferimenti spaziano da Pino Daniele e Daft Punk a Billie Eilish e Gracie Abrams, mostrando una versatilità eclettica. Petit, nato Salvatore Moccia nel 2005, ha iniziato a scrivere canzoni a 13 anni e ha ottenuto un disco di platino con la hit estiva Mammamì durante Amici 23, rimanendo l'unico finalista del talent a raggiungere tale risultato. Nel 2026 ha pubblicato i singoli Perdonami feat. Mimì e Aspettando Primavera.

Lens, nome d'arte di Alessandro Lenzi, è un musicista e cantautore bolognese classe 1995 che è tornato sulla scena nel 2025 dopo un periodo di pausa forzata a causa di un incidente. Completano il quintetto Primogenito, un cantautore romano classe 2004 che si è avvicinato alla musica a 19 anni e ha inaugurato il suo percorso nel 2023 con il singolo potassio. Il suo stile guarda a grandi nomi come Sergio Caputo, Ivan Graziani ed Edoardo Bennato. Tutti questi artisti rappresentano una generazione di talenti diversi e talentuosi che si contenderanno l'onore di rappresentare l'Italia a Sanremo.