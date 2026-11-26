Scopri la storia del Sant'Onofrio Martire, struttura sanitaria descossa come un microcosmo vivace. Un racconto di umanità e contraddizioni tra zampogne e vita quotidiana.

La realtà televisiva Noi Speriamo, una produzione Our Films società del gruppo Mediawan e Piperfilm, esplora le peculiarità di un istituto ospedaliero senza precedenti. Il Sant'Onofrio Martire emerge non come una semplice struttura medica, ma come un microcosmo coloratissimo e complesso. La narrazione si apre con un incidente in cui un camion che trasporta zampogne si schianta, creando un'immagine iconica del luogo.

La vita dentro il policlinico unico

Il Sant'Onofrio Martire non è solo un policlinico ma un microcosmo coloratissimo popolato da infermieri che ballano lo Joropo. Pazienti che fanno i medici, corsie dove si mangiano cotolette e pallotte cacio e ova diventano gli elementi centrali della descrizione. La struttura funziona come uno specchio di un Paese intero, riflettendone tutte le sfaccettature.

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Questa rappresentazione artistica cattura l'essenza di una società fragile e contraddittoria. Il contesto descritto è esasperante nelle sue dinamiche, ma si rivela anche generoso e battagliero. La capacità di non lasciare indietro nessuno definisce l'identità profonda di questa istituzione, che supera i confini tradizionali dell'assistenza medica.

Coinvolgimento istituzionale e produzioni

L'opera è realizzata con il contributo del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo Ministero della Cultura. La Direzione Generale Cinema e Audiovisivo sostiene il progetto, riconoscendone il valore culturale. Il patrocinio dell'Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise aggiunge un'ulteriore dimensione territoriale alla produzione.

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Anche la Città di Bassano del Grappa partecipa con il proprio patrocinio, evidenziando la portata nazionale del documento. Questa rete di supporto istituzionale sottolinea l'importanza della rappresentazione dell'assistenza sanitaria nel panorama italiano. Le partnership dimostrano come la cultura possa interagire con la realtà sociale.

Crew creativa e responsabilità

Il prodotto è frutto di un'equipe creativa di alto livello, guidato da nomi di spicco del settore audiovisivo. Mario Gianani, Lorenzo Mieli e Ludovica Rapisarda figurano tra i produttori principali del progetto. La loro visione ha permesso di trasformare un'ospedale in un soggetto narrativo di grande impatto.

Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli completano il team di produzione con il proprio contributo tecnico e creativo. La combinazione delle competenze ha dato vita a una narrazione che unisce dramma, umanità e critica sociale. Il risultato finale è un documento che invita alla riflessione profonda.