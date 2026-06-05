Santa Cristina: l'isola dell'ultraluogo di Venezia in vendita per 24 milioni di euro

L'isola di Santa Cristina, un angolo di lago veneziano con una villa spaziosa dotata di infrastrutture complete, è ora in vendita a un prezzo di 24 milioni di euro, dopo essere stata trattata in modo totalmente riservato dal magnate Swarovski. La proprietà offre privacy, accesso alle imbarcazioni e una gestione ecologica con tecnologia moderna.

L'isola di Santa Cristina, situata nella parte settentrionale della laguna di Venezia, sta di nuovo catturando l'interesse dei compratori d'immobilizzazioni di lusso. Dopo più di quarant'anni di tranquillità e privato utilizzo, era stata recentemente acquistata nel 1986 dal celebre magnate dei gioielli Gernot Langes Swarovski.

Il proprietario, scomparso nel 2021, ha sempre considerato la proprietà un vero e proprio tempio della sostenibilità, inserendo nello spazio una serie di progetti ecologici che hanno permesso alla villa e ai suoi ingressi di rispettare l'equilibrio con l'ambiente circostante. Ora, con la messa in vendita fissata dall'agenzia Sotheby's International Realty, l'intera isola (circa 29,4 ettari / 72 acri) è stata inviata sul mercato immobiliare in una trattativa che è seguita con grande discrezione - tanto da essere definita top secret.

Lo stivale del prezzo si aggira intorno ai 24 milioni di euro, un valore che riequa la straordinaria unicità e il potenziale di questa proprietà.



La villa principale, con una struttura che ispira la grandiosità veneziana, è accompagnata da varie strutture secondarie che amplificano il senso di privacy e di esclusività. Internamente si apre a un ampio soggiorno luminoso a pianta aperta, all'area cucina professionale e a una sala da pranzo in grado di ospitare fino a quindici invitati.

Nove camere da letto con bagno privato interni completano l'insieme. All'esterno la veranda di tutta la proprietà, accostata a una zona barbecue a legna e a un enorme girarrosto, offre spazio per oltre più convivialità all'aperto. Un parco curato, una terrazza con terrazzo di teak, una altana veneziana sopraelevata e una grande piscina d'acqua salata a pavimento in teak, graziano la zona esterna.

Ai lati della villa, una casa colonica extra offre una sala dedicata allo yoga e un ripostiglio indipendente. Una piccola cappella antica, annessa al parco, rappresenta una testimonianza storica della regione.



L'ecosistema del luogo è stato recentemente progettato con un centro tecnologico per la gestione automatizzata delle risorse idriche, dell'energia e dell'irrigazione, offrendo un modello rurale ed eco-sostenibile che aumenta l'attrattiva della proprietà. Il vigna privata, il frutteto, l'uliveto e l'orto completano{il panorama agric





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