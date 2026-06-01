Santanchè: 'Non sono sul mercato, solo FdI'

L'ex ministra del Turismo Daniela Santanchè, dopo le dimissioni dal governo Meloni, ribadisce la sua fedeltà a Fratelli d'Italia e smentisce voci di un passaggio ad altri partiti. In un'intervista al Corriere della Sera, difende il suo operato e il rapporto con la premier.

Dopo le dimissioni dal governo Meloni , Daniela Santanchè torna a parlare di politica e del suo futuro. L'ex ministra del Turismo, che ha lasciato l'esecutivo pochi giorni dopo la sconfitta del centrodestra al referendum sulla giustizia, rivendica la sua amicizia con la presidente del Consiglio: 'Il rapporto è immutato, Giorgia è la migliore, tifo per lei.

Se la chiamassi adesso, mi risponderebbe', ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera. Santanchè esclude qualsiasi ipotesi di passaggio ad altri partiti: 'Mi hanno cercato da altri partiti. Ma non sono sul mercato, per me c'è solo Fratelli d'Italia, non li lascerei mai'. L'ex titolare del Turismo assicura il suo sostegno totale al partito di Meloni, sottolineando di non aver mai trattato il suo futuro politico prima di dimettersi.

La senatrice di FdI, che ora siede in commissione Esteri-Difesa, è tornata in pubblico in occasione del party di inaugurazione del Tala Beach di Marina di Pietrasanta, un evento che ha visto la partecipazione di diversi esponenti politici, tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa. Santanchè ha spiegato la presenza di La Russa: 'Con tutto l'affetto e il rispetto, lui che c'entrava? Non era una sfilata di politici, siamo un'impresa da 60 dipendenti.

C'era La Russa perché siamo legati da 40 anni, Ignazio era qui con la famiglia'. Non era presente il segretario della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, suscitando qualche interrogativo. Riguardo alle sue dimissioni dall'incarico di governo, Santanchè ha ribadito la sua posizione: 'Non è stato giusto e non è dipeso dalla mia attività politica e amministrativa. Chiedete alle associazioni di categoria come ho lavorato.

Credo di aver fatto bene. In questi due mesi sono stata zitta e mi sono messa a fare quello che è giusto faccia una senatrice. Impegno per il mio partito, Fratelli d'Italia. Continuo a credere nei valori di cui parla Giorgia'.

La sua uscita dal governo è stata determinata dalla sconfitta del centrodestra al referendum, ma lei sostiene che la sua azione amministrativa è stata positiva. Ora si concentra sul lavoro parlamentare e sul sostegno a Meloni, ribadendo la sua lealtà al partito. La vicenda ha suscitato dibattito nel centrodestra, con alcuni che vedono in Santanchè una figura ancora influente nonostante le dimissioni.

La sua presenza al Tala Beach, insieme ad altri politici, è stata interpretata come un segnale di continuità politica. Santanchè ha concluso affermando che continuerà a lavorare per il partito e per i valori che condivide con Meloni, escludendo qualsiasi tentazione di cambiare schieramento. Il suo futuro, quindi, rimane saldamente ancorato a Fratelli d'Italia, dove intende proseguire la sua attività politica con determinazione





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