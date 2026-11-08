Santiago Echeverría e Urko: L'abbraccio tra bambino autistico e Papa Leone XIV

Urko, il cane da assistenza, ha aiutato Santiago Echeverría, 11 anni, a incontrare Papa Leone XIV a Montevideo, vincendo l'ansia per la folla.

Santiago Echeverría, un giovane di 11 anni originario dell'Uruguay, è riuscito a superare le proprie barriere interiori per incontrare Papa Leone XIV durante la visita ufficiale a Montevideo. Inizialmente riluttante all'idea di esporre sé stesso al rumore e alla densità della folla, il bambino ha trovato nel suo compagno a quattro zampe, il cane da assistenza Urko, la forza necessaria per compiere questo passo.

L'evento ha visto Santiago avvicinarsi al Pontefice e scambiare con lui un caloroso abbraccio, creando un'immagine che ha commosso la madre Rosario Pereira e molti altri osservatori.

La resistenza iniziale e la decisione di partecipare

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L'incontro che è poi diventato una delle foto più diffuse dei media non sembrava destinato a realizzarsi nei piani iniziali. Santiago non desiderava recarsi a Plaza Independenza, la piazza principale nel cuore della capitale uruguaiana, dove si sarebbe tenuta l'audience. Sua madre, Rosario Pereira, comprendeva perfettamente il rifiuto del figlio, poiché sapeva bene che l'ambiente avrebbe richiesto una concentrazione eccessiva. Le ore di attesa, la pressione delle persone e gli stimoli sensoriali costanti rappresentavano sfide enormi per un ragazzo con difficoltà nel gestire l'iperstimolazione.

La situazione è cambiata grazie all'intervento diretto di Fundapass, l'organizzazione uruguaiana specializzata nell'uso di cani da assistenza per persone con disabilità. I rappresentanti dell'ente si sono presentati presso la residenza della famiglia per offrire nuovamente la possibilità di partecipare all'evento. Di fronte a questa nuova opportunità, Santiago ha modificato la sua posizione iniziale, accettando di uscire di casa con la certezza di non affrontare il caos sociale da solo.

Il ruolo fondamentale di Urko come supporto emotivo

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Al centro di questo successo c'è Urko, un cane da assistenza che vive con Santiago da tre anni e che costituisce un punto di riferimento stabile nella quotidianità del ragazzo. La relazione tra i due non è paragonabile a quella di un semplice animale domestico; Urko è un professionista addestrato per supportare un bambino affetto da disturbo dello spettro autistico (Dsa). La sua presenza garantisce un senso di sicurezza che permette a Santiago di navigare in ambienti sociali complessi, riducendo l'ansia e facilitando la comunicazione con gli estranei.

Il disturbo dello spettro autistico influenza la percezione degli stimoli esterni in modo unico per ogni individuo. Per Santiago, rumori improvvisi, luci intense o il contatto fisico inaspettato in mezzo a una folla densa possono causare un sovraccarico sensoriale significativo. In queste circostanze, Urko agisce come un filtro emotivo e un ancora di stabilità. La disponibilità di un compagno abituato a seguire le routine quotidiane aiuta il ragazzo a mantenere la calma e a partecipare alla vita sociale, trasformando un'esperienza potenzialmente traumatica in un'occasione di crescita.

Il lavoro di Fundapass e la preparazione dei cani

La possibilità di avere Urko a fianco è il risultato del lungo percorso formativo gestito da Fundapass, la Fondazione di sostegno e promozione dei cani da assistenza attiva dal 2006. L'organizzazione si dedica all'allevamento, socializzazione e addestramento di cani destinati sia a persone con disabilità visiva sia a bambini con Dsa. Il processo richiede tempo e dedizione, iniziando già nei primi mesi di vita dei cuccioli, che vengono poi affidati a famiglie volontarie.

Queste famiglie svolgono un lavoro cruciale preparando i cani alle situazioni della vita reale. I soggetti imparano a utilizzare i mezzi pubblici, a entrare in negozi e a permanere in luoghi affollati come Plaza Independenza. Questa preparazione sistematica assicura che i cani siano in grado di riconoscere i segnali di stress nei loro utenti e di fornire il supporto fisico ed emotivo necessario, garantendo autonomia e qualità della vita alle persone con disabilità che assistono.