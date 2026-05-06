Sanzione per Marco Toscano: ammissione di falso contro Ezio Capuano

Il calciatore Marco Toscano ha accettato una multa di mille euro dopo aver ammesso di aver mentito sulla condotta dell'ex allenatore del Trapani, Ezio Capuano.

Il mondo del calcio professionistico è tornato recentemente al centro di un'attenzione particolare per quanto riguarda gli aspetti disciplinari e l'etica sportiva, a seguito di un caso che ha visto coinvolti il calciatore Marco Toscano e l'allenatore Ezio Capuano .

La vicenda ruota attorno a una dichiarazione non veritiera che il giocatore avrebbe sottoscritto, colpendo direttamente l'immagine e la professionalità del tecnico. Secondo quanto emerso dai documenti ufficiali della Procura Federale, Marco Toscano ha ammesso di aver sostenuto falsamente che l'allenatore Capuano, durante il suo periodo di permanenza alla guida del Trapani 1905, avesse utilizzato espressioni offensive e degradanti nei confronti dei propri calciatori e della squadra in generale.

Questo tipo di accuse, sebbene gravi, sono state successivamente smentite dallo stesso Toscano durante le audizioni, portando a una svolta decisiva nel procedimento giudiziario. L'aspetto più critico di questa vicenda risiede nella violazione dei principi fondamentali che regolano l'attività sportiva. Nello specifico, l'azione di Toscano è stata inquadrata come una violazione dell'articolo 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

Tale norma impone a tutti i tesserati l'obbligo di osservare i principi di lealtà, correttezza e probità, che rappresentano le fondamenta stesse del fair play e dell'integrità competitiva. La dichiarazione falsa non era un semplice commento privato, ma un documento formale che è stato utilizzato dalla società Trapani 1905 all'interno di un giudizio arbitrale instaurato l'8 febbraio 2025 nei confronti di Ezio Capuano.

L'utilizzo di prove non veritiere in un contesto legale sportivo aggrava notevolmente la posizione dell'atleta, poiché mina la fiducia nelle istituzioni arbitrali e nei processi di risoluzione delle controversie tra club e staff tecnici. Per risolvere la situazione, Marco Toscano ha optato per una via conciliativa, raggiungendo un accordo con la Procura Federale per concludere le indagini relative al procedimento numero 551 pf 25-26.

Attraverso questo accordo, il calciatore ha accettato l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a mille euro di ammenda. La procedura di chiusura è stata formalizzata dopo che la Procura Generale dello Sport è stata informata e il Presidente Federale non ha sollevato alcuna osservazione contraria in merito alla sanzione concordata. Questo meccanismo di patteggiamento permette di accelerare i tempi della giustizia sportiva, evitando lunghi processi quando l'imputato riconosce pienamente le proprie responsabilità e accetta la punizione proposta.

Questo episodio solleva riflessioni profonde sulla natura dei rapporti tra calciatori e allenatori, spesso caratterizzati da forti tensioni emotive che possono degenerare in conflitti legali. La probità non deve essere vista solo come un obbligo regolamentare, ma come un valore etico imprescindibile per chiunque operi nel calcio di alto livello. Il fatto che una dichiarazione falsa sia stata utilizzata in un arbitrato sottolinea quanto sia pericoloso permettere che l'astio personale o le pressioni societarie influenzino la verità dei fatti.

La sanzione, sebbene di entità economica contenuta, serve da monito per l'intero ambiente calcistico, ricordando che la verità e la correttezza devono prevalere su ogni strategia di difesa o attacco legale. In conclusione, la chiusura di questo caso rappresenta un tentativo di ristabilire l'equilibrio e la giustizia, restituendo dignità a chi è stato ingiustamente accusato e sanzionando chi ha deliberatamente mentito





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