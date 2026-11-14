Sanzione Record Facebook: Multa Garante Privacy per Meta

Il Garante irroga una sanzione record a Meta per l'accesso non autorizzato alle gallerie foto degli utenti Android italiani, con obblighi di compliance entro 90 giorni.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto a Meta una sanzione amministrativa record per aver violato la normativa europea sulla privacy. L'autorità di controllo ha accertato che la piattaforma social ha accesso a fotografie, video e metadati conservati negli smartphone degli utenti italiani di Android senza la necessaria autorizzazione. Questa violazione riguarda specificamente la funzione "Ottieni suggerimenti dalla galleria quando navighi su Facebook".

Meccanismo Violazione e Impatto Utenti

La funzione controversa è stata resa disponibile dal 2023 e ha avuto un peso determinante nello stabilire la gravità dell'infrazione. Durante la navigazione, il servizio propone all'utente foto e video presi direttamente dalla galleria del suo telefono come spunti immediati da pubblicare sui propri profili. Tale meccanismo di accesso automatico ai dati locali del dispositivo si è dimostrato il fulcro della condotta illecita segnalata dall'autorità. Il procedimento ha coinvolto un numero elevato di persone, stimato in circa venti milioni di utenti in Italia, ampliando significativamente la portata dell'indagine.

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Posizioni Stakeholder e Determinazione Sanzione

Per stabilire la cifra esatta, il Garante della privacy ha considerato una serie di elementi strutturali e contestuali. L'azienda guidata da Mark Zuckerberg si colloca nell'esclusivo circolo dei colossi hi-tech secondi solo agli 1,1 miliardi richiesti ad altri grandi attori del settore per casi precedenti. Il procedimento avviato dal Garante della privacy ha chiarito che non ha riguardato l'eventuale uso dei contenuti presenti negli smartphone degli utenti italiani di Android per addestrare l'intelligenza artificiale. L'accesso non autorizzato rimane l'unico nucleo dell'accusa, separato da questioni relative al machine learning.

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Conseguenze Immediate e Prossimi Passi

Le conseguenze per l'azienda tech sono stringenti e prevedono scadenze precise per il risanamento della conformità. L'azienda dovrà comunicare entro 30 giorni le iniziative avviate per mettersi in regola con la normativa vigente. Inoltre, entro 90 giorni dovrà aggiornare il Garante sulle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati personali. La funzione, ancora in corso per chi non ha aggiornato l'app e per chi ha già concesso l'autorizzazione al sistema, rappresenta il nodo centrale da sciogliere attraverso interventi tecnici immediati.

Contesto Normativo e Prevenzione Futura

Questa decisione rafforza il quadro di vigilanza sul trattamento dei dati personali nel contesto delle applicazioni mobili. L'attenzione del Garante si concentra sulla necessità di trasparenza e consenso esplicito per ogni accesso alle informazioni memorizzate nei dispositivi degli utenti. Le aziende tecnologiche devono assicurarsi che le funzionalità aggiuntive non compromettano la riservatezza delle informazioni personali immagazzinate localmente.