Sanzioni alla Russia: Bruxelles stringe i rubinetti energetici e prepara aiuti finanziari all'Ucraina

La Commissione Europea presenta il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, puntando a interrompere gli acquisti di gas entro il 2027 e a utilizzare gli asset russi congelati per finanziare l'Ucraina. Prudenza da Lagarde e Giorgetti.

È giunto il momento di serrare i rubinetti. Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione Europea , presenta con queste parole il diciannovesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, annunciando parallelamente una prossima proposta per l'utilizzo degli asset russi congelati, con l'obiettivo di strutturare un 'prestito di riparazione' a beneficio dell' Ucraina .

Il fulcro delle nuove sanzioni è rappresentato dalle entrate derivanti dai combustibili fossili, pilastro dell'economia russa e fonte primaria di finanziamento della sua macchina bellica. La Commissione Europea, quindi, propone di cessare ogni acquisto di gas dalla Russia a partire dal primo gennaio 2027, includendo il gas naturale liquefatto (GNL), anticipando di fatto di un anno quanto previsto dal piano presentato nel maggio scorso, il quale mirava alla conclusione dei contratti a lungo termine entro il 31 dicembre 2027. Attualmente, otto Stati membri dell'Unione Europea continuano a importare gas dalla Russia: Belgio, Paesi Bassi, Francia, Spagna e Portogallo, tramite GNL, e Grecia, Slovacchia e Ungheria, attraverso il gasdotto TurkStream. L'obiettivo è chiaro: recidere definitivamente i legami energetici tra i 27 e l'industria russa, colpendo direttamente il cuore dell'economia di guerra di Putin, alimentata dagli incassi derivanti dalla vendita di combustibili fossili. 'È ora di chiudere il rubinetto energetico', sottolinea con fermezza Von der Leyen, delineando un quadro dove gas liquefatto, petrolio, aziende petrolchimiche e paesi terzi (inclusa la Cina) finiscono nel mirino delle nuove misure restrittive. \Le misure, come detto, mirano a una progressiva disconnessione energetica. Gli acquisti di gas naturale liquefatto dovranno, quindi, cessare entro gennaio 2027, un anno prima del previsto. Nonostante una significativa riduzione dei transiti attraverso i gasdotti, nel 2024 la Russia ha comunque fornito all'Unione Europea il 19% del suo consumo di gas, principalmente attraverso il trasporto marittimo. Un commercio che Bruxelles intende interrompere completamente. In parallelo, si interviene anche sul settore petrolifero, con l'inclusione di un centinaio di navi, appartenenti alla cosiddetta 'flotta fantasma russa', nell'elenco delle entità bandite dai porti dell'Unione Europea. Inoltre, si prevede un'ulteriore riduzione del 'Price Cap' per il petrolio russo, passando dagli attuali 60 dollari a 47 dollari al barile, con l'intento di limitare ulteriormente le entrate derivanti dalla vendita di greggio. Von der Leyen aggiunge: 'Mettiamo nel mirino raffinerie, aziende petrolifere e petrolchimiche e paesi terzi, compresa la Cina', evidenziando un approccio multilaterale e mirato. Sebbene non si tratti delle drastiche tariffe del 100% auspicate da Trump nei confronti di Pechino e Nuova Delhi, le misure rappresentano comunque un segnale di apertura e una risposta alle pressioni esercitate dagli Stati Uniti. La palla, ora, passa agli Stati membri dell'Unione Europea, chiamati a valutare e approvare questo sostanzioso pacchetto di sanzioni. \Oltre alle sanzioni, si guarda anche agli aiuti finanziari all'Ucraina. Nel suo discorso sullo stato dell'Unione, la Presidente della Commissione aveva già annunciato l'intenzione di utilizzare gli asset russi congelati a seguito dello scoppio della guerra. In particolare, si fa riferimento ai flussi di cassa generati dai titoli conservati presso istituzioni finanziarie in Belgio e Lussemburgo. L'idea è quella di concedere un prestito all'Ucraina, con l'obbligo per Kiev di restituirlo solo quando avrà ricevuto i risarcimenti dei danni di guerra da Mosca. Un'ipotesi complessa, che sta generando reazioni caute. La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha espresso preoccupazioni per le possibili conseguenze legali e per la stabilità dell'euro. 'Le nostre preoccupazioni sulle possibili conseguenze legali e per la stabilità dell'euro restano invariate - ha dichiarato la Lagarde - e non ci esprimeremo senza aver prima visto un testo scritto'. Prudenza condivisa anche dal Ministro dell'Economia italiano, Giancarlo Giorgetti, il quale ha commentato: 'Valutiamo con attenzione la proposta europea ben coscienti dei limiti legali'. La complessità della situazione richiede, dunque, un'attenta valutazione e un'analisi approfondita delle implicazioni legali e finanziarie





