La Commissione europea propone il 22° pacchetto di sanzioni alla Russia, con misure su istituzioni finanziarie, piattaforme cripto e società elettriche.

Lunedì 23 novembre 2026 la Commissione europea ha proposto il suo 22° pacchetto di sanzioni contro la Russia, mirato alle istituzioni finanziarie e alle piattaforme di criptovalute. Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che ha presentato la proposta in un discorso video diffuso da Bruxelles.

Il pacchetto è stato presentato come un insieme di misure che il collegio dell'esecutivo dell'Unione europea intende sottoporre alle successive fasi decisionali. Il testo descrive nuovi strumenti contro il sistema finanziario e contro alcuni settori dell'economia, oltre a un intervento specifico sui cittadini europei che lavorano nelle società russe.

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Nuove sanzioni su istituzioni finanziarie e criptovalute

Il 22° pacchetto prevede nuove sanzioni contro le istituzioni finanziarie e la creazione di una task force dedicata alle piattaforme di cripto-asset. La Commissione europea vuole quindi estendere la pressione economica non solo ai canali bancari tradizionali, ma anche agli strumenti digitali che potrebbero essere usati per aggirare le restrizioni.

La task force sarà incaricata di elaborare sanzioni specifiche nei confronti delle piattaforme di cripto-asset. Il lavoro del gruppo sarà quindi preparatorio: la proposta indica l'obiettivo, ma il contenuto delle misure sulle piattaforme dovrà essere definito nelle fasi successive.

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Accanto alle misure finanziarie, la Commissione europea ha indicato che le nuove sanzioni prenderebbero di mira anche le società elettriche. Il riferimento è a un settore strategico, che nel testo viene colpito in modo esplicito e che si aggiunge alle restrizioni già previste contro le istituzioni finanziarie.

Divieti per i cittadini europei e visti per gli ex combattenti

Il pacchetto prevede il divieto per i cittadini europei di ricoprire incarichi in aziende russe. La misura riguarda quindi le persone fisiche dell'Unione europea e non soltanto le società o le istituzioni colpite dalle sanzioni.

Sul fronte dei visti, la Commissione propone una modalità per attuare il divieto di visto di viaggio nei confronti degli ex combattenti russi. Questo divieto era già stato concordato nel pacchetto precedente, ma subordinato a una valutazione di fattibilità. La nuova proposta indica dunque come rendere operativa una misura che fino a ora non era ancora applicabile.

Il meccanismo sui visti mostra come la Commissione intenda trasformare un impegno politico in una procedura concreta. La distinzione è importante, perché una misura concordata in linea di principio richiede un passaggio tecnico ulteriore prima di produrre effetti pratici.

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Effetti previsti e prossimi passi della proposta

Il testo presentato lunedì è una proposta della Commissione europea e non una misura già in vigore. Le sanzioni su istituzioni finanziarie, società elettriche, piattaforme di criptovalute, incarichi aziendali e visti dovranno quindi seguire il percorso di approvazione previsto dalle procedure dell'Unione europea.

Per i cittadini europei, la conseguenza più diretta riguarda la possibilità di lavorare o ricoprire ruoli in società russe, che il pacchetto vuole vietare. Per il settore energetico, il riferimento alle società elettriche indica un possibile impatto su operatori che fino a questo momento non risultano colpiti dalle stesse restrizioni nel testo illustrato.

Per il mercato delle criptovalute, la creazione di una task force segnala che Bruxelles considera le piattaforme di cripto-asset un ambito da regolare con misure dedicate. Il lavoro della task force e la definizione delle sanzioni specifiche restano i passaggi da seguire nei prossimi mesi, secondo quanto emerge dalla proposta della Commissione.