Sanzioni contro funzionari libanesi e Hezbollah

Il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a funzionari libanesi e ad altre persone per aver fornito sostegno a Hezbollah. Il Dipartimento del Tesoro ha dichiarato che il proprio Ufficio per il controllo dei beni stranieri sta designando individui in Libano, Siria, Iraq e Oman che raccolgono fondi e gestiscono società di copertura per generare entrate a favore di Hezbollah.

Il Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a funzionari libanesi e ad altre persone per aver fornito sostegno a Hezbollah . Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che il proprio Ufficio per il controllo dei beni stranieri (OFAC) sta designando individui in Libano , Siria, Iraq e Oman che raccolgono fondi e gestiscono società di copertura per generare entrate a favore di Hezbollah .

Hezbollah, un gruppo musulmano sciita designato come organizzazione terroristica da Washington, è stato armato e finanziato da Teheran sin dalla sua fondazione da parte delle Guardie Rivoluzionarie nel 1982. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver parlato con il leader siriano della lotta contro Hezbollah in Libano, tra i timori che il gruppo possa beneficiare di iniezioni di liquidità dall'Iran dopo la firma di un memorandum d'intesa provvisorio tra Stati Uniti e Iran.

L'accordo dovrebbe porre fine alle ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano, dove Hezbollah ha aperto il fuoco contro Israele in segno di solidarietà con Teheran, scatenando un'offensiva israeliana che ha causato migliaia di vittime e portato Israele a invadere il Libano meridionale. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha affermato che Hezbollah deve disarmarsi affinché il Libano possa avere un futuro sicuro.

Tra le persone designate ci sono Sleiman Antoine Frangie, leader del movimento maronita libanese, che il Tesoro ha detto aver accettato finanziamenti da Hezbollah in cambio di aiutare il gruppo a targettizzare i seggi parlamentari dei membri di parlamento riformisti e indipendenti in Libano. Mahmoud Qamati, vice capo del consiglio politico di Hezbollah, che il Tesoro ha detto aver coordinato lo smaltimento di denaro dall'Iran per Hezbollah.

La società Globe SARL, l'ala tecnica di una società legata a Hezbollah in Siria, Al-'Ahd Company for Trade and Investment, per i suoi legami con la rete imprenditoriale di Alaa Hamieh già sottoposta a sanzioni





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sanzioni Hezbollah Libano Iran Stati Uniti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'accordo Iran-USA potrebbe rafforzare Hezbollah in Libano con nuovi finanziamenti, secondo fontiSecondo fonti, l'accordo provvisorio tra Iran e Stati Uniti prevede il rafforzamento finanziario di Hezbollah, nonostante le obiezioni di Washington. Il gruppo libanese, reduce da pesanti perdite nella guerra del 2024, potrebbe ricevere fondi una volta sbloccati gli asset iraniani. Il cessate il fuoco nel sud del Libano, voluto da Teheran, lascia il gruppo in una posizione di forza, mentre il governo libanese sostenuto dagli USA appare marginalizzato. L'Iran ha trasferito 1 miliardo di dollari a Hezbollah nel 2025 nonostante le sanzioni.

Read more »

Trump dice di aver parlato con leader siriano su Hezbollah e critica IsraeleIl presidente USA Donald Trump ha rivelato di aver discusso con il presidente siriano Ahmed al-Sharaa della lotta contro Hezbollah in Libano, elogiando la gestione di Sharaa e criticando le tattiche israeliane che causano troppe vittime civili.

Read more »

Il Tesoro USA lascia scadere la deroga sulle sanzioni al petrolio russoIl Tesoro degli Stati Uniti non ha pubblicato una proroga della deroga alle sanzioni sul petrolio russo trasportato via mare, scaduta a mezzanotte. Il presidente Trump non si è impegnato sulla reintroduzione delle misure, mentre l'accordo con l'Iran potrebbe alterare gli equilibri energetici globali.

Read more »

Trump critica Netanyahu, suggerisce un approccio più morbido contro Hezbollah in Libano durante il G7Il presidente USA Donald Trump ha rimproverato pubblicamente il premier israeliano Benjamin Netanyahu al vertice del G7 in Francia, esortandolo a usare un "tocco più morbido" nella lotta contro Hezbollah in Libano. La dichiarazione sottolinea le crescenti tensioni tra i due leader su come gestire il conflitto con l'Iran e i suoi alleati, e arriva dopo un accordo provvisorio USA-Iran che prevede la riduzione delle ostilità in Libano.

Read more »