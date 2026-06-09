Sanzioni coordinate di Gran Bretagna, Canada, Francia e Norvegia contro le reti israeliane coinvolte nella violenza in Cisgiordania

Quattro paesi occidentali annunciano misure restrittive contro finanziatori ed esecutori della violenza dei coloni in Cisgiordania, in un contesto di escalated tensioni e critiche alla politica di insediamento di Netanyahu.

LONDRA/GERUSALEMME, 9 giugno (Reuters) - Gran Bretagna, Canada, Francia e Norvegia hanno annunciato martedì nuove sanzioni coordinate contro le reti israeliane coinvolte nel finanziamento, nell'abilitazione e nell'esecuzione di violenze nella Cisgiordania occupata da Israele.

La decisione arriva dopo l'escalation di violenza da parte dei coloni israeliani, che i diplomatici dicono essere intesa a minare le prospettive di uno stato palestinese. Centinaia di migliaia di israeliani si sono insediati tra milioni di palestinesi in terre conquistate da Israele nella guerra del 1967. Quasi tutti i paesi e una serie di organismi delle Nazioni Unite considerano tali insediamenti una violazione del diritto internazionale, sebbene Israele non sia d'accordo, citando legami storici e biblici con la terra.

Le misure dei quattro paesi sono state coordinate con le sanzioni annunciate la settimana scorsa da Australia e Nuova Zelanda, sottolineando la rabbia in molti paesi occidentali verso il governo del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, che ha espanso gli insediamenti. Una dichiarazione congiunta dei ministri degli esteri dei quattro paesi nonché dell'Australia ha affermato che i passi mirano a "ritenere responsabili i coloni estremisti per gli orribili livelli di violenza dei coloni contro i civili palestinesi".

"Continuiamo a esortare il governo di Israele a prendere provvedimenti per garantire un significativo accountability per la violenza in Cisgiordania", ha aggiunto la dichiarazione. Il ministero degli esteri israeliano ha respinto le misure, affermando che i governi che le impongono non sono riusciti a controllare l'antisemitismo e lo alimentano con tali sanzioni.

"La vera essenza di questi passi è il tentativo di imporre una posizione politica riguardante il diritto degli ebrei a insediarsi nella Terra d'Israel e concernente il conflitto israelo-palestinese - camuffato da misure contro la violenza", ha dichiarato in una nota. Yisrael Ganz, capo del Consiglio Yesha, che rappresenta i consigli municipali degli insediamenti ebraici in Cisgiordania, ha detto in risposta alle sanzioni che il parlamento israeliano dovrebbe smantellare l'Autorità palestinese e rafforzare la presenza e la sovranità di Israele in tutta la Cisgiordania.

Il governo israeliano ha riconosciuto che la violenza dei coloni si verifica e a volte l'ha condannata, pur opponendosi alle sanzioni estere contro israeliani ed entità in relazione alla Cisgiordania, dove dice che gli ebrei hanno il diritto di vivere. Le sanzioni di martedì non hanno tutte preso di mira le stesse persone e aziende.

Il ministro degli esteri francese Jean-Noel Barrot ha dichiarato che il governo ha vietato l'ingresso in Francia al ministro delle finanze israeliano Bezalel Smotrich, a quattro leader di organizzazioni di coloni e a 21 coloni violenti. La Gran Bretagna ha dichiarato che il suo pacchetto mira a interrompere i flussi finanziari che hanno "permesso a gruppi di coloni estremisti di agire con impunità" in Cisgiordania.

Ha incluso anche una società di costruzioni le cui risorse ha detto sono state utilizzate per distruggere proprietà palestinesi. Le sanzioni canadesi hanno incluso una diversa società di costruzioni e i suoi proprietari, e hanno proibito ai canadesi di trattare con tutti quelli designati. La dichiarazione congiunta ha minacciato ulteriori azioni se il governo israeliano non prendesse "passi urgenti per affrontare la situazione sul terreno".

Una preoccupazione è il piano israeliano di costruire un insediamento a est di Gerusalemme, noto come progetto E1, che dividerebbe la Cisgiordania e la isolerebbe da Gerusalemme est, frammentando il territorio che i palestinesi cercano per uno stato indipendente. La Francia dovrebbe tenere un incontro il 12 giugno a Parigi, riunendo gruppi della società civile israeliana e palestinese e circa una dozzina di ministri degli esteri.

L'incontro segnerà un anno dall'adozione della Dichiarazione di New York, una risoluzione non vincolante approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha tracciato una tabella di marcia verso uno stato palestinese, e ha portato 11 paesi, tra cui Australia, Gran Bretagna, Canada e Francia, a riconoscere uno stato palestinese a settembre. (Report di Sarah Young, Sam Tabahriti e Muvija M a Londra, Makini Brice a Parigi, Gwladys Fouche a Oslo, Alexander Cornwell a Gerusalemme Scrittura di William James, Peter Graff e Gareth Jones





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