Sanzioni degli Stati Uniti contro il presidente cubano Miguel Diaz-Canel

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel è stato colpito da sanzioni da parte degli Stati Uniti, insieme ad alcune persone ed entità affiliate. Le sanzioni sono state annunciate mentre il presidente Donald Trump dichiarava che gli Stati Uniti vogliono che Cuba sia un Paese ben gestito.

Il presidente cubano Miguel Diaz-Canel è stato colpito da sanzioni da parte degli Stati Uniti , insieme ad alcune persone ed entità affiliate. Le sanzioni sono state annunciate mentre il presidente Donald Trump dichiarava che gli Stati Uniti vogliono che Cuba sia un Paese ben gestito.

Il ministro degli esteri cubano Bruno Rodriguez ha definito le sanzioni 'spregevoli' e ha accusato gli Stati Uniti di interventismo. La decisione è stata presa dopo che il governo statunitense ha imposto sanzioni a 11 funzionari cubani, tra cui il ministro delle comunicazioni e la principale agenzia di intelligence.

Gli Stati Uniti hanno anche accusato Raul Castro di omicidio per il suo presunto coinvolgimento in un incidente del 1996 in cui jet cubani hanno abbattuto aerei gestiti da un gruppo di esuli cubani





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