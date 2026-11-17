Il governo britannico impone sanzioni a otto società edili israeliane e a un gruppo di attivisti per il blocco degli aiuti a Gaza, segnalando un punto di non ritorno nelle relazioni.

Il governo britannico ha annunciato ufficialmente l'imposizione di sanzioni economiche contro otto società di costruzioni israeliane coinvolte nello sviluppo di insediamenti nella Cisgiordania occupata. La decisione è stata resa nota a Londra martedì 17 novembre e colpisce direttamente le entità responsabili della costruzione di abitazioni nelle aree disputate, segnando un'escalation significativa nella posizione diplomatica di Westminster verso Tel Aviv.

Dettaglio Sanzioni ed Enti Colpiti

Le misure punitive includono il congelamento dei beni e l'interdizione dall'esercizio di cariche dirigenziali per le otto società menzionate. Tra le aziende colpite figurano Har Hevron Development Company Ltd, Hemdat Shomron Ltd e S.A.G. (Velvel) Construction and Development Ltd. Queste imprese sono state specificamente identificate per il loro ruolo attivo nella costruzione e nello sviluppo di alloggi nella Cisgiordania sotto occupazione israeliana.

Also read Estonia Chiude Confini Russia: Sanzioni Dopo Attacco Droni

Oltre alle società edili, il pacchetto sanzionatorio del governo britannico colpisce anche Tzav 9, un gruppo di attivisti accusato di impedire regolarmente la consegna di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza. Le autorità londinesi hanno riferito che il gruppo blocca sistematicamente i camion che trasportano cibo, acqua e carburante destinati alla popolazione civile nella enclave, aggravando la crisi umanitaria già esistente.

Contexto Insediamento E1 e Due Stati

Questa mossa politica è stata annunciata a breve distanza dal termine finale per la presentazione delle offerte relative alla gara d'appalto del progetto E1. Tale insediamento, se realizzato, suddividerebbe la Cisgiordania occupata da Israele, isolando di fatto Gerusalemme Est dal resto del territorio. I palestinesi considerano questa area frammentata come il cuore potenziale di un futuro Stato indipendente, minacciando così la possibilità di una soluzione a due Stati.

Advertisement

Ed Miliband, il ministro degli Esteri britannico, ha chiarito con fermezza la linea del suo governo. Nel suo comunicato ufficiale, ha dichiarato che la tutela della soluzione a due Stati rappresenta la stella polare dell'approccio diplomatico britannico. Ha aggiunto che il messaggio relativo al progetto E1 è inequivocabile: le entità coinvolte non devono presentare offerte, non devono costruire e non devono trarre profitto dalla distruzione del panorama politico necessario per la pace regionale.

Tensioni Diplomatiche e Consolato di Gerusalemme

Le relazioni bilaterali tra il Regno Unito e Israele si sono deteriorate in modo significativo negli ultimi tre anni. Le tensioni derivano principalmente da disaccordi profondi riguardanti la condotta della guerra israeliana contro Hamas e dai piani del governo israeliano per l'espansione continua degli insediamenti nella Cisgiordania occupata. Queste divergenze strategiche hanno creato attriti costanti tra i due governi.

La tensione ha raggiunto un punto critico a settembre, quando Israele ha minacciato di chiudere l'edificio del Consolato britannico a Gerusalemme Est. Questa minaccia era una risposta diretta alla decisione di Londra di imporre sanzioni commerciali contro gli insediamenti israeliani. Tuttavia, i diplomatici britannici e israeliani sono riusciti a raggiungere un accordo dell'ultimo mese fa, evitando temporaneamente la chiusura fisica della missione consolare.