Gli Stati Uniti impongono nuove sanzioni a Ta'awanu e tre individui in Libano. Il Tesoro di Bessent mira a smantellare le infrastrutture finanziarie di Hezbollah e l'influenza iraniana nella regione.

Gli Stati Uniti hanno emanato mercoledì, il 18 novembre, un pacchetto di sanzioni mirate contro infrastrutture legate a Hezbollah, estendendo la pressione geopolitica sul Libano e sulla rete di influenza iraniana. L'operazione, annunciata dal Dipartimento del Tesoro, colpisce specificamente tre individui residenti in Libano e tre entità giuridiche identificate come veicoli di finanziamento per il gruppo militante.

La natura delle sanzioni e i soggetti colpiti

Il Bureau of Foreign Assets Control (OFAC), l'organo esecutivo delle sanzioni finanziarie del Tesoro, ha inserito l'associazione benefica Ta'awanu Association nella lista delle entità sanzionate. Questa organizzazione, strettamente affiliata a Hezbollah, è stata designata insieme al suo fondatore. La misura rappresenta un attacco diretto alle strutture legali e caritatevoli che il gruppo islamico utilizza per consolidare la sua presenza sul territorio libanese.

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Oltre all'ente caritatevole, le nuove restrizioni colpiscono due fratelli libanesi. Gli Stati Uniti accusano esplicitamente questi due uomini di fornire assistenza materiale e logistica al gruppo militante islamico. L'inclusione di individui fisici alongside alle organizzazioni evidenzia la volontà di Washington di colpire non solo le strutture ma anche i decisori operativi che mantengono attiva la rete di supporto.

La dichiarazione ufficiale di Scott Bessent

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha fornito il quadro politico che guida queste misure, dichiarando con fermezza che i tentativi del regime iraniano di violare la sovranità del Libano attraverso proxy terroristici come Hezbollah non saranno tollerati. La sua dichiarazione sottolinea la posizione intransigente del governo americano riguardo all'ingerenza esterna nelle questioni interne libanesi.

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Bessent ha inoltre reiterato l'impegno del governo degli Stati Uniti a continuare a disruptare i tentativi dell'Iran di esercitare influenza nella regione. L'obiettivo dichiarato non è solo punitivo, ma mira a impedire il finanziamento dei proxy iraniani, tagliando le vene finanziarie che permettono a Teheran di proiettare potere militare e politico oltre i suoi confini nazionali.

Impatto strategico e conseguenze regionali

Queste sanzioni si inseriscono in uno sforzo più ampio volto a smantellare le reti di proxy dell'Iran, un obiettivo strategico prioritario per l'amministrazione americana. La designazione di Ta'awanu Association indica che l'OFAC ha identificato canali specifici attraverso cui i fondi potrebbero fluire verso Hezbollah, rendendo difficile per l'organizzazione accedere al sistema finanziario internazionale.

La mossa colpisce direttamente l'ecosistema economico di sostegno a Hezbollah in Libano. Tagliando l'accesso a questi fondi, gli Stati Uniti intendono indebolire la capacità operativa del gruppo. Le conseguenze immediate includono il congelamento di eventuali beni negli Stati Uniti e la proibizione per i cittadini americani di intrattenere transazioni con i soggetti designati, isolandoli ulteriormente dal sistema economico globale.