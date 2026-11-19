Gli Stati Uniti impongono sanzioni finanziarie alla banda australiana Comanchero per il traffico internazionale di cocaina e i legami con cartelli criminali.

Gli Stati Uniti hanno ufficialmente imposto sanzioni finanziarie nei confronti di presunti membri della banda motociclistista Comanchero, un'organizzazione criminale con sede in Australia. Questa decisione, annunciata giovedì, segnala una svolta significativa nella lotta globale contro il crimine organizzato, colpendo direttamente la capacità della banda di operare a livello internazionale. Le autorità statunitensi accusano i membri dell'organizzazione di fornire assistenza attiva ai cartelli della droga, facilitando l'espansione delle loro operazioni criminali oltre i confini nazionali.

Collegamenti con Cartelli Messicani e Sudamericani

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha rivelato che la Comanchero mantiene stretti legami con gruppi criminali messicani e sudamericani già sottoposti a sanzioni da parte di Washington. Attraverso queste connessioni, la banda avrebbe facilitato il trasporto di centinaia di chilogrammi di cocaina dal Sud America verso gli Stati Uniti, l'Australia e l'Europa. Il Tesoro ha inoltre documentato il coinvolgimento della Comanchero in omicidi premeditati, traffico illecito di armi e complesse operazioni di riciclaggio di denaro, elementi che caratterizzano la loro struttura operativa criminale.

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Cooperazione con la Mafia 'Ndrangheta Italiana

In concomitanza con le sanzioni alla Comanchero, il Tesoro degli Stati Uniti ha esteso le misure restrittive anche alla mafia italiana 'Ndrangheta, evidenziando una cooperazione operativa tra le due organizzazioni. Lo stesso giorno, venerdì 21 novembre 2025, il Dipartimento di Giustizia ha annunciato l'arresto di nove membri della 'Ndrangheta a New York, accusati di traffico internazionale di cocaina e riciclaggio. Queste nuove accuse, presentate in una denuncia federale di 41 pagine, descrivono una rete criminale che muove decine di tonnellate di cocaina ogni anno per un valore stimato in oltre tre miliardi di dollari, con una quota significativa destinata al mercato degli Stati Uniti.

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Risposte Istituzionali e Impatto Finanziario

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che i cartelli non operano in isolamento, ma si affidano a organizzazioni come la Comanchero e la 'Ndrangheta per trasportare stupefacenti e avvelenare gli americani con narcotici. La Polizia Federale Australiana ha confermato che si tratta della prima volta che gli Stati Uniti impongono sanzioni a individui legati a un gruppo criminale organizzato australiano. Le sanzioni congelano tutti i beni detenuti negli Stati Uniti o controllati da soggetti americani per conto dei sanzionati, vincolando l'accesso della Comanchero al sistema finanziario internazionale e aumentando i rischi per chiunque intrattenga rapporti commerciali con loro.

Intensificazione della repressione sotto Trump

Questa mossa si inserisce nel contesto di una escalation nella guerra alla droga da parte del Presidente Donald Trump, tornato alla Casa Bianca nel gennaio 2025. L'amministrazione Trump ha designato i cartelli della droga come organizzazioni terroristiche straniere e ha autorizzato decine di attacchi contro imbarcazioni nei Caraibi e nel Pacifico orientale, responsabili di oltre 220 morti secondo le valutazioni di gruppi per i diritti umani. L'Australian Federal Police ha sottolineato che, sebbene i beni in Australia non siano direttamente colpiti, le banche locali potrebbero mostrarsi caute nel fornire servizi a soggetti sanzionati, data la loro dipendenza dal sistema finanziario statunitense per le transazioni globali.