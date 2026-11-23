Il segretario al Tesoro Scott Bessent annuncia nuove sanzioni contro le reti bancarie ombra iraniane. Un colpo da 15 miliardi di dollari per isolare l'economia di Teheran e fermare il commercio illegale.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato l'imposizione di nuove sanzioni economiche mirate contro Iran e le sue reti finanziarie clandestine. L'annuncio ufficiale, rilasciato lunedì 23 novembre a Washington, segna un'escalation significativa nella strategia dell'amministrazione Trump per isolare l'economia di Teheran dai mercati globali. L'obiettivo primario è il completo smantellamento delle infrastrutture bancarie illegali che supportano le attività del regime iraniano.

Impatto finanziario e analisi dei 15 miliardi

La Financial Crimes Enforcement Network, nota come FinCEN e parte integrante del Dipartimento del Tesoro, ha pubblicato una dettagliata analisi economica identificando quasi 15 miliardi di dollari di attività finanziarie sospette. Queste transazioni, valutate come potenzialmente collegate al sistema bancario ombra iraniano, si sono concentrate nel periodo compreso tra gennaio 2025 e agosto 2026. I dati provengono da report inviati da istituzioni finanziarie statunitensi soggette a regolamentazione federali, confermando l'ampiezza delle operazioni illecite.

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Le nuove sanzioni, attuate lunedì 23 novembre, colpiscono direttamente due dozzine di case di cambio iraniane e società di copertura. Queste entità hanno svolto un ruolo cruciale nel mantenere attivo il commercio estero dell'Iran nonostante le restrizioni internazionali. Tra le aziende sanzionate figurano firmatari con sedi operative negli Emirati Arabi Uniti, in Turchia e a Hong Kong, oltre a diversi individui chiave considerati indispensabili per il funzionamento della rete.

Ruolo strategico di Scott Bessent e della FinCEN

Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato con fermezza che l'economia iraniana si trova in una profonda crisi, definendo la situazione dei leader teheraniti come una fase di panico. Bessent ha specificato che il sistema bancario ombra rappresenta l'unica linea di salvataggio finanziaria per un regime ormai considerato in bancarotta dai funzionari americani. La dichiarazione del Tesoro sottolinea l'intenzione di continuare a smantellare queste reti illecite fino alla completa eliminazione del problema alla radice.

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Il Dipartimento del Tesoro ha chiarito che il sistema bancario ombra è supervisionato direttamente dalla Banca Centrale dell'Iran. Questa struttura si affida a numerose agenzie di cambio locali e a quelle che vengono definite "società rahbar". Queste affiliate bancarie gestiscono attivamente le reti di elusione delle sanzioni per conto dei clienti operanti all'interno del territorio iraniano, facilitando il flusso di capitali internazionali.

Conseguenze economiche e prossime mosse

Gli investimenti illeciti attraversano il sistema finanziario internazionale per sostenere gli ultimi residui del commercio estero iraniano, ma il rapporto della FinCEN indica un cambiamento strutturale. Tra gennaio e agosto, si è registrata una diminuzione del volume delle potenziali operazioni bancarie ombra, segno di una parziale interruzione della capacità di Teheran di operare liberamente.

Nonostante questa flessione, le reti continuano a essere connesse a livello internazionale, con punti di contatto particolarmente evidenti negli Emirati Arabi Uniti, a Hong Kong e a Singapore. Queste connessioni attraversano settori diversificati, tra cui l'industria petrolifera, il trasporto marittimo e i mercati degli investimenti. Le autorità americane intendono monitorare attentamente questi collegamenti per prevenire nuovi tentativi di evasione delle sanzioni imposte a novembre 2026.