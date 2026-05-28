Sanzioni Usa sul petrolio militare iraniano mentre si cerca l'estensione del cessate il fuoco

Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni contro le navi e le entità coinvolte nel trasporto di petrolio iraniano, mirando a bloccare i finanziamenti alle forze militari di Teheran, nonostante i colloqui per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo Stretto di Hormuz.

Gli Stati Uniti hanno annunciato l'imposizione di nuove sanzioni contro il commercio di petrolio militare iraniano, parallelamente alla notizia di un accordo provvisorio con l'Iran per estendere il cessate il fuoco e rimuovere le restrizioni alla navigazione nello Stretto di Hormuz.

Il Dipartimento del Tesoro ha specificato che sono state colpite otto navi impegnate nel trasporto di greggio e derivati petroliferi iraniani verso i mercati globali. Tra queste figurano la petroliera Flora (bandiera Isole Marshall), Hauncayo (Comore) e Ill Gap (Panama). Il Segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che l'obiettivo è impedire all'Iran di incrementare i proventi petroliferi per ricostruire le proprie forze armate.

Parallelamente, il Presidente Donald Trump non ha ancora dato il proprio assenso all'accordo di tregua, riferendosi al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso da Stati Uniti e Israele. Tali ostilità hanno avuto ripercussioni sui mercati globali a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz, via cruciale per il transito del 20% del petrolio e del gas mondiale.

Le sanzioni sono state estese anche a oltre quindici entità, tra cui la Worth Seen Energy Limited di Hong Kong, la Symphony Shipping and Maritime Management Inc di Dubai e la Mehdiyev Trading Co di Hong Kong. Il Tesoro americano ha sottolineato che alcune di queste entità, incluse quelle iraniane, utilizzano le infrastrutture di vendita del petrolio delle forze armate iraniane per approvvigionarsi di prodotti petroliferi anche dall'estero.

In particolare, la Worth Seen avrebbe acquistato prodotti raffinati per la National Iranian Oil Company per conto della Sepehr Energy Jahan, braccio operativo di vendita del petrolio dello Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, già precedentemente sanzionato. Il report è stato curato da Timothy Gardner, Daphne Psaledakis e Katharine Jackson, con editing di Sanjeev Miglani ed Edmund Klamann





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sanzioni Iran Petrolio Stretto Di Hormuz Usa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stati Uniti ripristinano le sanzioni contro la relatrice ONU Francesca AlbaneseIl Tesoro americano ha reinserito Francesca Albanese, esperta ONU per i diritti umani nei territori palestinesi, nella lista delle persone sanzionate, dopo una breve revoca disposta da un giudice federale. La decisione è stata presa in seguito a una sospensione amministrativa emessa da una corte d'appello, che ha momentaneamente ripristinato le misure restrittive originariamente introdotte nel 2025. Il caso solleva interrogativi sulla libertà di espressione degli esperti internazionali e sui rapporti tra politica estera Usa e organismi per i diritti umani.

Read more »

Stati Uniti: sanzioni contro l'Autorità dello Stretto del Golfo PersicoWashington ha aggiunto l'Autorità dello Stretto del Golfo Persico alla lista delle sanzioni, aumentando la pressione su Tehran. La mossa arriva in un momento di crescente tensione tra le due nazioni.

Read more »

Stati Uniti reintroducono sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice ONU per i territori palestinesiGli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni contro Francesca Albanese, Relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi occupati, dopo una temporanea sospensione seguita a un'ordinanza giudiziaria. L'amministrazione Trump aveva chiarito che la sospensione era provvisoria. La decisione riaccende il dibattito internazionale sul ruolo delle Nazioni Unite e sulla libertà di espressione dei suoi rappresentanti, soprattutto in contesti sensibili come quello israelo-palestinese. Albanese, nominata dall'ONU per monitorare la situazione, è stata più volte al centro di controversie per le sue critiche alle politiche israeliane, alimentando tensioni tra Stati Uniti e organismi internazionali. La reintroduzione delle sanzioni segna un nuovo capitolo nello scontro politico-istituzionale tra Washington, l'ONU e le dinamiche del conflitto in Medio Oriente, con possibili effetti sulle future attività della relatrice, limitandone l'operatività e complicando il lavoro di reportistica previsto dal mandato ONU.

Read more »

Gli Usa ripristinano le sanzioni per Francesca Albanese, la relatrice Onu di nuovo in black listIl Dipartimento del Tesoro ha proceduto nuovamente contro l’italiana senza ulteriori motivazioni

Read more »