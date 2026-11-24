Il 3 dicembre mobilitazione nazionale per il rinnovo del contratto Aiop-Aris in Sanità Privata. Segretari sindacali contestano le trattative e chiedono interventi urgenti.

Il prossimo 3 dicembre sarà sancita come una giornata nazionale di mobilitazione che vedrà presidi sindacali organizzati davanti a tutte le sedi regionali italiane. Questo impegno collettivo è stato deciso dai Segretari generali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fp, ovvero Federico Bozzanca, Roberto Chierchia e Rita Longobardi, con l'obiettivo esplicito di denunciare lo stallo protratto nella vertenza relativa al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl) per la Sanità Privata. La categoria, rappresentata principalmente dalle associazioni Aiop e Aris, versa in una condizione di grave ritardo negoziale, poiché il precedente accordo contrattuale risulta scaduto da ormai otto anni consecutivi.

Dettagli Tecnici e Meccanismi della Vertenza

La dinamica che sta guidando questa forte mobilitazione nasce dall'assenza assoluta di risposte concrete e costruttive da parte delle principali associazioni datoriali del settore, nonché dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni. La situazione non registra miglioramenti nemmeno sul fronte delle Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa), dove le organizzazioni sindacali hanno già inviato una diffida formale concedendo dieci giorni di tempo massimo per avviare una vera e propria trattativa. Tale periodo di attesa deve essere utilizzato per definire risorse economiche adeguate che possano finalmente ristorare i lunghi quattordici anni di blocco contrattuale che hanno interessato questo specifico comparto, creando un vuoto normativo di lungo periodo.

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L'urgenza di questa azione è amplificata dal contesto macroeconomico attuale, caratterizzato da un'inflazione galoppante che erode costantemente il valore reale del denaro. In questa cornice, le lavoratrici e i lavoratori del settore sanitario privato si trovano in condizioni di crescente difficoltà materiale e professionale. I Segretari generali hanno sottolineato la necessità di dire fermamente basta a questa situazione, partendo proprio dalle Regioni che hanno il potere e la responsabilità di accreditare le strutture sanitarie private, intervenendo direttamente per sbloccare la situazione contrattuale.

Posizioni dei Sindacati e Contesto Istituzionale

I leader sindacali hanno precisato che la mobilitazione del 3 dicembre non si limiterà a semplici proteste simboliche, ma includerà la richiesta formale e contestuale di incontro con i Presidenti di tutte le Regioni. L'obiettivo primario di questi incontri è sollecitare un intervento istituzionale deciso che sappia definire regole certe e inderogabili in materia di accreditamento delle strutture. Si propone esplicitamente di vincolare le autorizzazioni e gli accrediti alla piena applicazione e al rinnovo dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali che sono riconosciute come comparativamente più rappresentative a livello nazionale, garantendo così un quadro normativo stabile.

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È diventato inaccettabile, secondo le dichiarazioni ufficiali, che migliaia di operatrici e operatori che garantiscono quotidianamente prestazioni sanitarie essenziali continuino a essere penalizzati sul piano salariale e contrattuale. La situazione attuale sottopone il loro futuro professionale a un vero e proprio ricatto, mediato dalle complesse relazioni tra le associazioni datoriali, le amministrazioni regionali e il Ministero della Salute. I Segretari Bozzanca, Chierchia e Longobardi spiegano che il mancato rinnovo del contratto determina una progressiva e inarrestabile perdita del potere d'acquisto delle retribuzioni, alimentando disparità di trattamento sempre più ampie rispetto al settore pubblico sanitario.

Impatto Economico e Prossimi Passi Istituzionali

Le conseguenze negative di questo stallo contribuiscono a rendere il lavoro nella sanità privata accreditata sempre meno attrattivo per i giovani talenti e per il personale esperto. Le associazioni Aiop e Aris sono chiamate ad aprire senza ulteriori indugi il tavolo negoziale e ad assumersi fino in fondo la responsabilità di garantire un rinnovo contrattuale dignitoso e giusto. Tale impegno diventa ancora più stringente e urgente alla luce dell'intesa interconfederale sottoscritta lo scorso 12 novembre da CGIL, CISL, UIL e tredici associazioni datoriali. Tale accordo definisce regole certe per garantire la tempestività dei rinnovi e la tutela economica delle lavoratrici e dei lavoratori durante i periodi di vacanza contrattuale.

Parallelamente, le Regioni sono invitate a vincolare le somme finanziarie destinate al settore con la condizionalità della corretta applicazione contrattuale e dei rinnovi nei tempi previsti dalla legge. Inoltre, serve una chiara scelta di campo da parte del Governo e del Parlamento: la legge di bilancio deve contenere una norma che subordini i finanziamenti pubblici alle strutture accreditate al rinnovo effettivo dei contratti. Non si può continuare ad accettare che i soldi pubblici vengano utilizzati senza alcuna condizionalità sociale o contrattuale. Per queste ragioni i sindacati si mobilitano e continueranno a farlo finché non otterranno un rinnovo del contratto che risponda alle esigenze reali di lavoratrici e lavoratori e non sia subordinato alle sole rivendicazioni economiche delle imprese nei confronti delle Regioni.