Sara Calabria, la sorella di Davide, racconta l'incendio nel resort di Santo Domingo e l'importanza di salvare la vita

La dipendente italiana del resort di Santo Domingo, Sara Calabria, ha vissuto l'incendio che ha ucciso una turista. Nel suo racconto su Instagram avverte di non rischiare per oggetti materiali, sottolineando che nulla vale più della vita.

Un drammatico incendio ha colpito il resort di Santo Domingo, dove la giovane Sara Calabria , 27enne originaria della provincia di Brescia, lavorava da diversi mesi.

Originariamente trasferitasi nella Repubblica Dominicana per impiegarsi nel settore dell'ospitalità, la Calabria si è trovata al centro della tragedia quando le fiamme hanno avvolto la struttura, provocando la morte della turista italiana Francesca Valentino, probabilmente per inalazione di monossido di carbonio. La vicenda ha messo a dura prova la capacità di reazione del personale di emergenza e, soprattutto, il coraggio di chi si trovava a corto di tempo per salvare vite umane.

Nel suo racconto, pubblicato su Instagram, Sara descrive in modo vivido gli attimi di panico e l'azione rapida messa in atto per evacuare gli ospiti.

"Stiamo bene, io e tutto il personale abbiamo evacuato le persone", ha scritto, sottolineando che la priorità era far uscire in sicurezza tutti i clienti e i colleghi. Nonostante l'intensa pressione del fuoco, la Calabria è riuscita a mettersi in salvo insieme ai colleghi, pur consapevole della perdita di un luogo che, per lei, era divenuto una seconda casa.

La sua testimonianza si fa ancora più toccante quando ricorda i volti dei colleghi rimasti sani e il sollievo di averli visti fuggire dalle fiamme senza riportare danni. Le parole di Sara, però, non si limitano a una semplice cronaca dei fatti: esse si trasformano in una riflessione profonda sul valore della vita e sulla necessità di non cedere alla tentazione di recuperare oggetti materiali durante un'emergenza.

"Niente vale più della vita", ha dichiarato, consigliando a chi si trovasse in situazioni analoghe di non rischiare per le valigie o per il denaro. "Ho visto persone che volevano tornare in camera a prendere le valigie o chiedevano se fosse possibile farlo. Non rischiate tutto per niente", ha esortato, ricordando che la vita è l'unica cosa per cui non esiste soluzione alternativa.

Il suo messaggio, nato dall'esperienza diretta di quei minuti concitati, si conclude con un invito categorico a seguire sempre le indicazioni dei soccorsi e a mettere la sicurezza al di sopra di ogni altra considerazione. La tragedia, infatti, mette in evidenza l'importanza di un coordinamento rapido e preciso fra il personale di emergenza e gli ospiti, specialmente in contesti turistici dove la presenza di numerosi visitatori rende la gestione dell'evacuazione ancora più complessa.

Oltre al dramma personale, l'incendio ha suscitato un'ondata di solidarietà online, con numerosi commenti di utenti che hanno elogiato il coraggio di Sara e del resto del personale. Molti hanno ribadito l'importanza di avere protocolli di sicurezza ben definiti nei resort e di formare adeguatamente il personale per affrontare situazioni di crisi. Nel frattempo, le autorità dominicane hanno avviato un'indagine per determinare le cause esatte dell'incendio e per valutare eventuali responsabilità nella gestione della struttura.

La vicenda, sebbene dolorosa, ha permesso di mettere in luce la necessità di rafforzare le norme di sicurezza nei luoghi turistici, affinché episodi simili possano essere prevenuti in futuro. La testimonianza di Sara Calabria rimane un monito potente: la vita è un bene prezioso e, quando il pericolo si avvicina, ogni minuto conta





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