Sara Ceccantini tragico incidente a Mykonos

La 37enne Sara Ceccantini è morta in un grave sinistro stradale a Mykonos l'indagine indaga sulle cause e le potenziali negligenze

La 37enne Sara Ceccantini , abitante di Arezzo, viaggiava da Londra a Mykonos per l'addio al nubilato quando il tragico incidente si è verificato nella notte del 14 al 15 giugno 2026.

Verso le 3 di notte la sua utilitaria uscì dalla carreggiata e colpì frontalmente un veicolo guidato da un cittadino greco. L'urto, particolarmente intenso sul lato destro dove Sara era seduta, fece rompersi la finestra laterale lanciando la seduta e provocando una perdita di energia del veicolo. La giovane fu immediatamente trasportata all'ospedale di Syros, dove pur essendo sopravvissuta alla rissa non resse ai compromessi fino alla notte del 16.

Secondo le autorità greche i due conducenti l'amico italiano di Sara e il cittadino greco sono stati fermati e successivamente liberati dopo aver avuto i test alcolemici i quali hanno dato risultati negativi. L'indagine ha dimostrato che l'autista del veicolo di Sara aveva trascurato le marcature di velocità ma non un eccessivo risalto di velocità. Il conducente del maschio greco è stato sospeso temporaneamente per un'indagine interna.

La polizia ha richiamato la sicurezza stradale e ha spiegato che ogni incidente qui deve essere valutato graficamente. La famiglia di Sara rimasta enterma ha lamentato la velocità della questione come un colpo imprevisto. Il marito ha ritenuto necessario chiedere un'indagine indipendente e ha chiesto delle garanzie sul funzionamento dei semafori di un'eventuale mancanza di segnale di pericolo in quel tratto.

Il funerale è stato organizzato a Mykonos con i membri della comunità locale i fan del gruppo che la accompagnava inviando messaggi di cordoglio e pregando per il suo ricordo. Le autorità greche hanno preso provvedimenti immediati sulla strada che ha condotto al ritrovo si hanno provveduto a installare nuovi sensori di velocità a migliorare la segnaletica con cartellonistica e bagliori e a programmare una revisione delle curve e delle ripetizioni degli spostamenti di traffico l'assessor alla sicurezza stradale ha dichiarato che l'obiettivo è di ridurre i rischi di collasso accussì era stabilito un impegno per l'Italia.

L'incidente di Sara Ceccantini ha ricordato alla nazione la necessità di un monitoraggio continuo e di una ciocca di collaborazione tra le autorità locali e l'Italia in modo da evitare tragedie simili nel frattempo le autorità hanno esordito la Magistratura italiana giurisdizione per le ledizioni di morte e la politica supremos





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidente Stradale Sara Ceccantini Mykonos Sicurezza Stradale Autorità Greche

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Morto in Grecia la 39enne Sara Ceccantini, in attesa di nozze con Luca BugialliSara Ceccantini, 39enne residente ad Agazzi, frazione del comune di Arezzo, ma originaria di Terranuova Bracciolini, sempre nell'Aretino, è deceduta in un terribile incidente stradale avvenuto sull'isola greca di Mykonos, mentre una delle sue amiche sarebbe rimasta ferita.

Read more »

Sara Ceccantini, chi era la giovane italiana morta a MykonosLeggi su Sky TG24 l'articolo Sara Ceccantini, chi era la giovane italiana morta a Mykonos

Read more »

Morta Sara Ceccantini durante l'addio al nubilato a MykonosLa scoperta della morte di Sara Ceccantini avvenuta durante l'addio al nubilato a Mykonos ha scosso l'opinione pubblica. La donna, di 22 anni, era stata trovata priva di sensi nel bagno dell'appartamento di viale Marcello Federici ad Ascoli Piceno.

Read more »

Tragedia a Syros: Sara Ceccantini perde la vita in un violento incidente stradaleSara Ceccantini, 37enne di Arezzo, muore in un incidente su Syros poco prima del suo matrimonio. Rilasciati i due sospetti, l'autopsia è prevista per il 18 giugno mentre le autorità greche indagano sulla dinamica dell'impatto.

Read more »