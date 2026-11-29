La Vicepresidente Sara Duterte testimonierà venerdì al Senato filippino nel processo di impeachment. Una condanna bloccherebbe le sue ambizioni presidenziali.

La vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, è attesa venerdì presso il Senato per rendere la propria testimonianza nel quadro del processo di impeachment che la vede imputata. La sua presenza è confermata dal suo avvocato difensore, Michael Poa, il quale ha dichiarato domenica che la data è stata stabilita per permettere alla politica filippina di confrontarsi direttamente con le accuse che la riguardano. Questa udienza rappresenta un momento cruciale per il futuro politico della Duterte, che finora ha mantenuto una posizione ferma.

Dettagli Del Processo E Accuse Residue

Il processo di impeachment contro Sara Duterte si sta svolgendo presso il Senato delle Filippine, dove i senatori fungono anche da giudici nella valutazione della sua responsabilità. Le accuse originali erano quattro, ma i pubblici ministeri hanno deciso di ritirarne tre, lasciando come unica questione aperta quella relativa al patrimonio di provenienza inspiegabile. Questa semplificazione del caso sposta l'attenzione specifica degli senatori-giudici sull'analisi finanziaria e sulla trasparenza della vice presidente, che è l'ultimo ostacolo legale prima di una possibile condanna.

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Sara Duterte ha chiaramente comunicato ai giornalisti la scorsa settimana che si sta preparando al peggiore degli scenari, pur affermando categoricamente che le dimissioni dalla sua carica sono fuori discussione. La sua determinata intenzione di rimanere in carica, nonostante le pressioni legali, indica una strategia politica aggressiva mirata a superare l'ostacolo procedurale senza sacrificare la sua posizione istituzionale attuale. La vicepresidente non intende cedere terreno alla macchina giudiziaria in questo momento.

Difesa E Posizioni Delle Parti

Secondo un documento ufficiale presentato dai suoi legali all'inizio di questo mese, Sara Duterte parteciperà al processo con l'obiettivo esplicito di confutare tutte le accuse e le presunte calunnie mosse contro di lei. La difesa ha aperto le sue argomentazioni contestando specificamente la narrazione secondo cui avrebbe accumulato ricchezza in modo illecito o non trasparente. La linea difensiva si basa sulla negazione totale di qualsiasi wrongdoing e sulla richiesta di assoluzione basata sull'assenza di prove concrete.

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La Duterte ha descritto l'intero processo di impeachment come politicamente motivato, una dichiarazione che riflette la sua percezione di una cospirazione contro la sua leadership. Lei stessa ha definito le accuse come malevole e priva di fondamento reale. Questa narrazione mira a screditare la legittimità del procedimento agli occhi dell'opinione pubblica e a rafforzare il supporto dei suoi alleati politici, presentandola come una vittima di attacchi mirati.

Impatto Politico E Prossimi Passi

Una condanna nel processo di impeachment avrebbe conseguenze devastanti per le ambizioni di Sara Duterte, vanificando immediatamente le sue speranze di diventare la prossima presidentessa delle Filippine. Il contesto politico è ulteriormente complicato dal fatto che suo padre, l'ex presidente Rodrigo Duterte, è attualmente sotto processo presso la Corte penale internazionale con l'accusa di crimini contro l'umanità. Questa doppia esposizione legale crea un'atmosfera di tensione unica nel panorama politico nazionale e internazionale.

Il percorso politico di Sara Duterte è strettamente legato alla coalizione formata nel 2022 con Ferdinand Marcos Jr., con cui si era candidata in tandem per le elezioni presidenziali. Tuttavia, a febbraio ha annunciato ufficialmente la sua intenzione di correre per la presidenza nelle elezioni del 2028, segnando una rottura strategica rispetto al suo partner di allora. La testimonianza di venerdì potrebbe quindi determinare non solo il suo futuro immediato, ma anche la viabilità della sua campagna presidenziale per il 2028.

La storia politica della Duterte è segnata da momenti di forte drammaticità, come la sua breve apparizione al Senato nel luglio 2026, durante la seconda giornata delle procedute. In quell'occasione, dichiarandosi sanguinante ma non piegata, aveva inviato un messaggio di resilienza al suo elettorato. Ora, con la nuova testimonianza programmata per venerdì, si attende di vedere se questa retorica di resistenza potrà sostenere la sua posizione legale e politica nelle fasi finali del procedimento.