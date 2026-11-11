Con la decisione del 2016, la 43enne Sara Tarducci rinunciò all'avvocatura per gestire il banco di mercato di San Lorenzo, eredità iniziata nel 1953 da suo bisnonno.

Sara Tarducci, 43 anni, ha abbandonato la carriera di avvocata per tornare a lavorare al banco del mercato di San Lorenzo, una scelta che affonda le sue radici nell'eredità avviata nel 1953 dal bisnonno Volumnio. L'evento è stato annunciato nel 2016, quando la donna disse di aver deciso di lasciar andare la comodità dello studio legale per ricongiungersi al lavoro all'aperto, affermando che San Lorenzo è sempre stato per lei un pezzo di casa.

Il banco di San Lorenzo: un pezzo di storia commerciale

Il banco, traslato nel 2014 in via dell'Ariento, rappresenta un frammento di storia commerciale che resiste in un quartiere dove molte botteghe storiche sono ormai scomparse. Tarducci spiega che la gestione condivisa con i genitori, dopo che il nonno Ivo aveva continuato l'attività, è una responsabilità consegnata con l'intento di mantenere viva la tradizione di famiglia. L'attività del banco si svolge quotidianamente tra le bancarelle del mercato fiorentino, un luogo che è diventato un punto di riferimento per la comunità locale.

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Le motivazioni personali della scelta

Negli anni dal suo arrivo in tribunale, dopo il superamento dell'esame di Stato e la prima estate come avvocata, Tarducci ha visto il lavoro dell'avvocato come una prospettiva di stabilità che però si è dimostrata insufficiente rispetto alla chiamata emotiva per riessere nel mercato. "Mi piace stare qui, il contatto con il pubblico è bellissimo. Tante persone si fermano, hanno voglia di parlare", ha espresso elogiando l'aspetto umano del commercio di strada. La posizione a comando del banco la porta a convivere con le difficoltà pratiche, come il clima freddo e la mancanza di un ricambio generazionale: "Mancano i giovani che vogliono continuare questo mestiere. È faticoso, soprattutto per le temperature, ma è un lavoro bellissimo".

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Richieste di comunicazione e sicurezza

Per migliorare l'esperienza dei clienti e della servitù, Tarducci convoca alle istituzioni cittadine una serie di interventi. "Vorrei un po' più di ordine, per noi che lavoriamo e per i nostri clienti. Ordine visivo e anche più sicurezza", ha sottolineato. Le richieste mirano a promuovere una gestione più ordinata dell'area pubblica e a ridurre i rischi di incidenti o furti di merci, diffusi a causa della concentrazione di attività commerciali tradizionali nelle vicinanze. La sua attenzione verso le condizioni di sicurezza, un tema centrale nella vita del mercato, evidenzia la responsabilità che la donna assume sul banco: "Mi piace stare qui, è come casa".

Prospettive future del mercato

L'avvocata che ora gestisce il banco mira a rafforzare la marca del mercato come luogo di incontro, desiderando di attrarre più visitatori offrendo un'esperienza autentica. Grazie alla sua prima esperienza professionale, Tarducci ha compreso come la gestione di un banco richieda competenze di negoziazione e gestione delle relazioni con i clienti, abilità che ha maturato durante la sua carriera legale. Cross‑competenza tra le due professioni può facilitare la crescita della bassa, in quanto la sua conoscenza del diritto del commercio può garantire un'operazione più trasparente e in linea con la normativa. La prospettiva di farti un contributo concreto alla comunità, aumentando l'interesse verso il mercato, è ciò che la spinge ad affrontare questa nuova sfida con molta determinazione. Sotto il punto di vista pratico, l'avvocata che ora se ne occupa desidera garantire che la tradizione familiare resti fiorente, oltre a introdurre iniziative che rafforzino il patrimonio culturale del quartiere fra nuovi clienti, nuove offerte promozionali e un'assenza di disordini all'interno del mercato. In questo modo, la nuova attività continua a essere un luogo significativo nelle notti estive di Firenze, ma assume anche nuove sfide in modo "riflessivo" e una nuova realtà culturale per l'integrazione dei cittadini e degli abitanti del quartiere che lo circonda.