Sara Tommasi racconta la battaglia contro il bipolarismo e la cocaina. Dalla crisi alla guarigione, i dettagli sulla sua nuova vita e la carriera nel teatro con Helena.

Sara Tommasi, la 45enne showgirl umbra, ha rotto il silenzio sulla sua battaglia personale e professionale durante la puntata del 15 novembre andata in onda su Canale 10. L'artista ha raccontato con lucidità e coraggio il suo percorso di guarigione dal disturbo bipolare e dalla dipendenza da cocaina, affermando di essere finalmente in una fase di stabilità e rinascita. La sua testimonianza non si limita ai problemi di salute, ma si estende ai progetti lavorativi futuri, inclusi ruoli teatrali di grande impatto.

La Diagnosi e il Ruolo della Cocaina

La protagonista ha spiegato che il suo disturbo bipolare è stato scoperto quando lei non era ancora pronta ad accettarlo. Per gestire gli alti e bassi dell'umore, ha rivelato di aver rifiutato l'assunzione di stabilizzatori dell'umore e di aver evitato il ricovero. Al contrario, ha iniziato a consumare cocaina credendo erroneamente che questa sostanza la facesse stare meglio, quando in realtà l'aveva portata in una condizione di caos psichico.

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La dipendenza ha avuto conseguenze devastanti anche sulla sua vita lavorativa. Tommasi ha ammesso di subire figuracce sul posto di lavoro perché il suo stato di salute era compromesso. L'uso di sostanze ha alterato le sue relazioni interpersonali, portando l'artista a diffidare dei cari, convinta che loro complottassero contro di lei, mentre in realtà erano solo persone negative ad avvicinarsi alla sua vita.

Il Trauma sul Set e l'Intervento Materno

Un episodio cruciale del suo passato è stato il trauma subito su un set di filmati per adulti, girato contro la sua volontà. Tommasi ha raccontato di essere stata indotta in errore da Luca Casadei, a cui era stato fatto credere di girare un'intervista. All'arrivo, si è trovata in una stanza chiusa con minacce di morte con acido e costretta a consumare grandi quantità di cocaina e alcol. Dopo essere stata rilasciata, ha denunciato immediatamente i fatti al suo avvocato.

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La svolta è arrivata grazie alla determinazione di sua madre, Cinzia, che ha convinto Sara ad accettare le cure mediche. L'artista ha ammesso di essere stata ricoverata tre volte durante il suo percorso di recupero. Questo intervento esterno è stato fondamentale per interrompere il circolo vizioso della malattia e della dipendenza, permettendole di riprendere il controllo della propria esistenza.

La Nuova Stabilità e i Progetti Teatrali

Oggi, Sara Tommasi dichiara di aver finalmente raggiunto la serenità. Durante il periodo di recupero, ha passato un anno senza telefono, un distacco che le ha permesso di guarire grazie anche ai farmaci. In questa nuova fase di stabilità ha conosciuto Antonio Orso, manager del settore spettacolo, con cui si è sposata nel 2021. Il matrimonio ha segnato l'inizio di una vita serena, lontano dagli anni più bui del suo passato.

La rinascita include anche una ripresa professionale nel mondo del teatro. Tommasi anticipa di essere protagonista insieme ad attori come Simona Cavallari, Alex Belli e Tony Sperandeo. La showgirl ricorda di aver studiato alla Bocconi e in America alla New York University, vivendo anche a Miami, competenze linguistiche che ora integra nella sua nuova carriera artistica. La sua storia è un esempio di resilienza e di capacità di reconstruction personale e professionale dopo una crisi profonda.