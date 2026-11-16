Sara Tommasi, la guarigione dal trauma: il racconto di Narni

Sara Tommasi racconta il suo percorso di guarigione dal bipolarismo e dalla dipendenza. A 45 anni, la showgirl di Narni torna serena nel podcast Sotto il casco.

La narrazione di Sara Tommasi ha destato profonda empatia durante la puntata di "Sotto il casco" pubblicata il 15 novembre 2026. La conduttrice e attrice di Narni ha rivelato i dettagli del suo difficile percorso di ripresa psicologica e professionale. A 45 anni, Tommasi ha finalmente superato gli anni di sofferenza causati da un disturbo bipolare non diagnosticato e da una grave dipendenza da cocaina.

Intervistata da Federico Fashion Style, la protagonista ha illustrato come la luce sia tornata nella sua vita dopo una lunga stagione di ombre. Il colloquio ha offerto un quadro completo della transizione da una fase di assoluta vulnerabilità a un presente caratterizzato da stabilità emotiva e nuove opportunità lavorative nel cinema e nella televisione.

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Le origini professionali e la formazione accademica

Tommasi ha sottolineato come le sue basi culturali e professionali siano state solide molto prima della fama televisiva. Ha studiato all'università Bocconi e si è formata come attrice presso l'Actor Studio di New York, con esperienze anche a Miami. Questa preparazione le ha permesso di sviluppare un inglese fluente e competenze recitative che ha messo in campo in diverse produzioni Mediaset.

Il suo curriculum include la partecipazione a "Isola dei Famosi" e la conduzione di programmi con Fabrizio Frizzi, tra cui lo speciale dell'Europa League. Nonostante questa carriera in ascesa, la showgirl ha ammesso di aver cercato nello spettacolo un modo per distaccarsi da una realtà interiore che faticava a gestire, senza però conoscere le cause mediche dei suoi malessori.

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La scoperta del bipolarismo e la spirale della dipendenza

Il disturbo bipolare è stato ufficialmente scoperto solo dopo anni di sofferenza silenziosa. Sara ha raccontato che la diagnosi non fu accettata, spingendola a rifiutare la terapia farmacologica basata su stabilizzatori dell'umore. Invece di ricoverarsi per ricevere le cure necessarie, ha scelto di isolarsi ulteriormente dalla famiglia e di cercare sollievo nell'uso di cocaina.

Questa scelta ha innescato una spirale di autodistruzione che ha alterato la sua percezione della realtà. La drogata ha ammesso di essersi sentita perseguitata da chi le voleva bene, credendo che le persone care complottassero contro di lei. Il lavoro continuava, ma la sua condizione psicofisica era fuori controllo, rendendo evidente il suo deterioramento professionale e personale.

Il trauma sul set e il ruolo salvifico della famiglia

Il momento più traumatico è avvenuto quando si è ritrovata su un set di un film hard senza alcuna memoria degli eventi. Sara ha descritto quella situazione come una perdita totale di consapevolezza, resa possibile dalla sua incapacità di intendere e di volere dovuta all'abuso di sostanze. Questo episodio segnò il punto di rottura che rese necessario un intervento estremo.

La salvezza arrivò dalla tenacia di sua madre, l'unica che non si arrese mai. La donna fu ricoverata tre volte con il TSO per essere sottratta a quel contesto tossico. L'ultimo ricovero, durato un anno senza contatto con il mondo esterno, fu determinante per la guarigione. Il distacco le permise di disintossicarsi e di iniziare un percorso terapeutico stabile sotto la guida di medici specialisti.

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Il ritorno alla serenità e le prospettive future

Oggi Sara Tommasi dichiara di stare molto bene e di aver ritrovato la serenità necessaria per gestire la sua carriera. Ha incontrato una nuova figura di supporto, Antonio, che ha contribuito alla sua stabilità emotiva. Le sue parole finali trasmettono un messaggio di speranza, sottolineando l'importanza di accettare la malattia per poter guarire davvero.

Il futuro professionale include la partecipazione a un film in uscita il prossimo anno, che segna il suo rientro sulle scene dopo il lungo periodo di assenza. La showgirl di Narni utilizza la sua esperienza per riflettere sul fatto che i giovani devono avere la possibilità di farsi le ossa senza essere travolti dai demoni interiori, come ha ricordato anche Fabio Caressa in un commento alla sua storia.