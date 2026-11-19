Sara Tommasi racconta la sua lotta contro la cocaina, i tre ricoveri voluti dalla madre e la vicenda giudiziaria del film del 2012 con Giuseppe Matera.

Sara Tommasi ha deciso di fare luce sulle pagine più oscure del suo passato, raccontando con coraggio il lungo percorso di rinascita che l'ha allontanata dalla dipendenza. La showgirl ha parlato apertamente delle sue battaglie personali, inclusi i ricoveri forzati voluti dalla famiglia e la dolorosa esperienza legata alla produzione di un film per adulti datato 2012. Questa testimonianza arriva in un momento cruciale, mentre l'attrice cerca di ricostruire una carriera che era rimasta in pausa forzata per anni.

La diagnosi di dipendenza e il rifiuto delle cure

La diagnosi della dipendenza da cocaina è arrivata negli anni in cui Sara Tommasi stava vivendo il periodo di massimo successo televisivo, lavorando attivamente per Mediaset. L'attrice ha rivelato che, al momento della scoperta, decise di rifiutare qualsiasi tipo di aiuto professionale, chiudendosi in una porta a doppia mandata che l'ha isolata da chi cercava di sostenerla. Questo rifiuto iniziale ha portato a conseguenze negative visibili a tutti, poiché il suo stato di malessere era evidente e portava la showgirl a fare figure spiacevoli in pubblico e in privato.

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I tre ricoveri e il ruolo decisivo della madre

La situazione è cambiata drasticamente quando è intervenuta sua madre, prendendo una drastica decisione per salvare la vita alla figlia. La madre ha disposto tre ricoveri totali per sottoporla a cure intensive, un percorso duro che ha richiesto una volontà ferrea. L'ultimo di questi ricoveri è stato particolarmente significativo: è durato circa un anno e durante questo periodo l'attrice ha vissuto completamente disconnessa dal mondo, senza possedere un telefono cellulare. È proprio in questa struttura, lontana da distrazioni e contatti esterni, che ha trovato la forza necessaria per guarire grazie alle cure mediche e psicologiche ricevute.

La vicenda giudiziaria del film hard del 2012

Nella sua ricostruzione, il racconto torna inevitabilmente alla pagina più dolorosa e controversa della sua vita: la registrazione di un film hard avvenuta nel 2012. Sara Tommasi afferma di essersi ritrovata in quella situazione "senza sapere come", negando qualsiasi forma di consapevolezza iniziale sulla natura del progetto. Questa vicenda ha portato a un lungo processo legale che ha coinvolto il produttore Giuseppe Matera. Nel 2014, Matera è stato condannato a due anni e dieci mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo per induzione, una sentenza che è stata successivamente confermata in appello. Nel dicembre del 2022, gli altri quattro imputati coinvolti nel caso sono stati assolti, chiudendo definitivamente la fase giudiziaria per loro.

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L'incontro con Antonio e la vita attuale

Da questa tempesta è nata una nuova vita, segnata dall'incontro con Antonio, un uomo che ha fatto parte del suo percorso di guarigione sin dall'inizio. Sara Tommasi ricorda che fu proprio grazie ai ricoveri disposti dalla madre, avvenuti per tirarla fuori da quella crisi, che conobbe il futuro marito. La relazione è culminata con il matrimonio celebrato il 21 marzo 2021 a Massa Martana, in provincia di Terni. Nello stesso anno, l'attrice ha condiviso la sua storia di sopravvivenza e rinascita pubblicando un'autobiografia, offrendo al pubblico un racconto onesto e vulnerabile.

Il ritorno sui social e i nuovi progetti professionali

Oggi, Sara Tommasi sta cercando di riaccendere i riflettori sulla sua figura pubblica, dimostrando che la guarigione è solo il primo passo di una rinascita continua. L'attrice annuncia ufficialmente il suo ritorno attivo nel mondo dello spettacolo, partecipando a nuove serate televisive e avviando collaborazioni con diversi brand. La sua missione non è solo professionale, ma diventa anche un esempio di resilienza per chi sta affrontando battaglie simili, dimostrando che è possibile uscire dall'oscurità delle dipendenze e dai traumi passati per tornare a vivere una vita piena e consapevole.