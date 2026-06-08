Sara Vetrano uccisa a 16 anni da un'auto, indagato il conducente per omicidio stradale

Una giovane studentessa di Varese perde la vita in un incidente stradale mentre cammina con amici. La comunità scolastica la ricorda come una ragazza impegnata socialmente. Aperte le indagini, il conducente indagato per omicidio stradale.

Sara Vetrano , quasi diciassettenne, è stata investita e uccisa da un'auto mentre camminava con altri quattro coetanei lungo la statale 394 a Maccagno con Pino e Veddasca, in provincia di Varese .

Il conducente della Fiat Panda, accusato di omicidio stradale e lesioni stradali, avrebbe perso il controllo del veicolo all'uscita di una curva travolgendo il gruppo di ragazzi. Per Sara non c'è stato nulla da fare, mentre gli altri quattro sono rimasti gravemente feriti. La Procura di Varese ha aperto un'indagine e disposto il sequestro dell'auto; nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia per chiarire la dinamica.

L'incidente ha scosso la comunità scolastica dell'Istituto Einaudi di Varese, dove Sara frequentava l'indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale, ed era nota per il suo impegno nell'oratorio e nell'aiuto ai bambini. La preside ha espresso dolore e incredulità, invitando a raccoglimento e vicinanza alla famiglia e ai compagni





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