Sarabanda Celebrity: 942.000 spettatori per la trasmissione su Italia 1

La trasmissione 'Sarabanda Celebrity' su Italia 1 ha registrato un buon ascolto con 942.000 spettatori. La trasmissione è un gioco di squadre in cui le due fazioni si sfidano per strappare punti e jolly decisivi.

La trasmissione ' Sarabanda Celebrity ' su Italia 1 ha registrato un buon ascolto con 942.000 spettatori. La trasmissione, condotta da un noto conduttore, è un gioco di squadre in cui le due fazioni si sfidano per strappare punti e jolly decisivi.

La trasmissione è divisa in due fazioni contrapposte: la vecchia guardia e la nuova squadra. Il conduttore è noto per la sua capacità di spiegare bene le regole e di sfidare la platea. Ha anche giocato d'anticipo per riequilibrare la gara e ha ironizzato sui doppi sensi di alcuni ospiti. Tra gli ospiti ci sono stati Orietta Berti, Fazio, Carmen Di Pietro, Ornella, Enrico Papi, Anna Tatangelo, Jake La Furia e Jessica Morlacchi.

La trasmissione è stata seguita da una puntata speciale in cui il conduttore ha parlato della sua vita personale e ha rivelato di doversi operare al naso a causa di un'infezione





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