Sarah Felberbaum: 'La felicità è arrivata al concerto di Cremonini'

L'attrice ha raccontato su Instagram la sua esperienza al concerto di Cremonini, dove ha ricordato la felicità in un momento difficile della sua vita.

Sarah Felberbaum : 'Uno dei momenti più brutti della vita, la gente mette ansia. Ma al concerto di Cremonini ho ricordato la felicità '. L'attrice ha raccontato su Instagram la sua esperienza al concerto di Cremonini , dove ha ricordato la felicità in un momento difficile della sua vita.

Ha descritto come si sentiva quando la gente le diceva di uscire a ballare, ma non aveva voglia di farlo, e come poi si è lasciata convincere a uscire e si è divertita. Il carosello di foto e video pubblicato online racconta la serata attraverso diversi frammenti, tra cui l'abbraccio con il marito Daniele De Rossi, l'esibizione di Cremonini sul palco e un momento più scatenato in cui Felberbaum si lascia andare a un ballo improvvisato insieme a un'amica.

È proprio in quei minuti, racconta l'attrice, che qualcosa si è sciolto e ha ricordato la felicità. Non è la prima volta che Sarah Felberbaum parla apertamente delle proprie difficoltà, come la depressione e un rapporto complicato con il cibo.

Ha ricordato come quel disagio fosse stato notato prima dalla suocera che da lei stessa, e come la decisione di tornare a lavorare quasi subito dopo il parto non fosse stata una scelta felice, ma frutto della mancanza di coraggio nel dire di no a una proposta di lavoro. A renderle meno pesante quel percorso, ha raccontato, è stato anche il rapporto con il marito Daniele De Rossi, descritto come una presenza solida e fondamentale per ritrovare l'equilibrio





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sarah Felberbaum Cremonini Concerto Felicità Depressione Rapporto Complicato Con Il Cibo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cesare Cremonini, la possibile scaletta del concerto di ImolaLeggi su Sky TG24 l'articolo Cesare Cremonini, la possibile scaletta del concerto all’autodromo di Imola

Read more »

La donna che vestiva Sarah Ferguson e finì condannata per omicidioThe Lady racconta la vera storia di Jane Andrews, l’assistente di Sarah Ferguson diventata assassina.

Read more »

Alisya e Sarah Di Giacinto scomparse da casa famiglia, si indaga per sottrazione di minoreDelle sorelline di 12 e 16 anni si sono perse le tracce da sabato notte

Read more »

Concerto di Cremonini all'ippodromo, traffico nel caos dopo lo spettacolo: scoppia la polemicaAuto sui marciapiedi, aree verdi occupate e strade congestionate. Il post concerto Cesare Cremonini all'Ippodromo La Maura (grandissimo successo), riaccende il dibattito sull'impatto...

Read more »