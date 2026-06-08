Sarah Paulson sceglie la non-conformità in stile sui red carpet

L'attrice dimostra come il modo classico di vestirsi, spesso prevedibile, non sia unico. Sulla scena ci sono moltissime interpretazioni dell'eleganza, anche non convenzionali, che rispettano la perfezione formale senza appesantirla

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(Foto di Jemal Countess/Getty Images per Tony Awards Productions)Il corpino, in avorio ricamato, ha una costruzione raffinata e romantica, con un'impronta classica che richiama l'eleganza più tradizionale. La gonna rosa, infatti, presenta una texture stropicciata, suo stile sul Red Carpet si distingue da sempre per un gusto non convenzionale, spesso lontana dalle soluzioni più prevedibili. Anche in questo caso, l'attrice ha confermato la sua predilezione per look che raccontano un capo che vive proprio nel contrasto tra le sue parti.

Ancora una volta, Sarah Paulson ha dimostrato che sul Red Carpet non esiste una sola idea di eleganza, ma molteplici interpretazioni possibili. E quella che la riguarda sembra avere sempre una regola precisa: non si limita a stamparsi una abito liscio e impeccabile in cui non emergono segni diteur πορεία.





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