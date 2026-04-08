Sardegna: L'Isola Militare, Una Ferita Aperta e Difficile da Sanare

La Sardegna paga un prezzo altissimo per la militarizzazione del suo territorio. Decenni di esercitazioni militari hanno causato danni ambientali significativi e mettono a rischio la salute dei cittadini. Le associazioni si battono per la bonifica e la chiusura delle basi, ma la strada è lunga e piena di ostacoli.

C'è una ferita profonda nel cuore della Sardegna , causata dalla militarizzazione, che sembra nessuno voglia veramente curare. Quando i danni si manifestano con forza, come accaduto la scorsa estate, si attuano misure temporanee come il divieto di pascolo, ma poi tutto ritorna come prima. Questa situazione perdura da oltre settant'anni, con continui rimpalli di responsabilità, autocertificazioni e sacrifici, mentre l'isola continua a pagare un prezzo elevato.

Spesso, quando pensiamo a siti contaminati che necessitano di bonifiche, immaginiamo aree segnate dall'impatto dell'industria, ma in Sardegna la situazione è differente: è il comparto militare, con le sue basi messe a disposizione di vari eserciti, a causare l'inquinamento, interessando migliaia di ettari di terreno e causando contaminazioni che vanno dai metalli pesanti alla dispersione di armi in mare. La Sardegna è, per eccellenza, la regione delle servitù militari italiane. A partire dagli anni Cinquanta, l'isola ha subito una continua espansione dei territori destinati a esercitazioni, sperimentazioni di armi, lanci di missili e attività belliche. In questa terra, dove vive circa un milione e mezzo di abitanti, si contano ben 31 basi militari, che rappresentano oltre il 65% del totale nazionale. Più di 35.000 ettari sono dedicati alle attività militari, e circa il 4% delle coste sono interdette alle attività civili. Un rapporto della Commissione d'Inchiesta sull'uso dell'uranio impoverito ha rilevato che qui viene utilizzato l'80% del munizionamento italiano. Inoltre, nel sud dell'isola, si trovano alcuni dei poligoni più grandi d'Europa, come il poligono sperimentale interforze di Salto di Quirra, quello di Capo Teulada e quello di Capo Frasca. Le aree di Salto di Quirra e Capo Teulada sono paragonabili a intere città. La zona di Salto di Quirra si estende su 13.000 ettari a Perdasdefogu (più grande di Parigi) e su 2.000 ettari a mare a Capo San Lorenzo. Il poligono di Capo Teulada, istituito nel 1956, copre invece un'area di oltre 7.400 ettari, con circa 30 chilometri di costa militarizzata. In questi poligoni, i soldati dell'esercito italiano e della NATO si addestrano tutto l'anno, nonostante la comprovata presenza di inquinanti, soprattutto metalli pesanti come piombo, cadmio e tallio. Un rapporto dell'ISPRA indicava che l'arsenico e il piombo presenti nell'area erano addirittura 13 volte superiori ai livelli consentiti dalla legge. In particolare, il perimetro chiamato Delta, martoriato da decenni da colpi di mortaio e missili, è bombardato senza sosta. Questa zona è interdetta al passaggio di persone e civili e la presenza di residui bellici ed esplosivi, così come di contaminanti, è tale da averla resa un simbolo di Capo Teulada “non più bonificabile”.\Il problema principale risiede nella difficoltà di ottenere informazioni trasparenti e dettagliate sull'esatto livello di contaminazione causato da missili, bombe, carri armati e altre armi che, da oltre mezzo secolo, impattano sull'isola. Fino ad ora, non è esistito un obbligo concreto di rendicontazione, spesso sostituito da “autocontrolli”, sebbene le cose potrebbero presto cambiare. Da anni, diverse associazioni, come “A Foras”, “Gettiamo le basi”, il Gruppo di Intervento Giuridico e Medicina Democratica, si battono contro l'occupazione militare, i danni ambientali e per la tutela della salute dei cittadini sardi. Grazie alle pressioni di queste associazioni, dopo quasi 70 anni di silenzi e rimpalli, nel 2025 l'Esercito ha presentato una richiesta di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) per Teulada, un iter che dovrà valutare l'impatto delle attività militari. Per le associazioni, questo rappresenta un primo passo verso un cambiamento significativo. “Non permetteremo mai più che la nostra terra venga usata come colonia e combatteremo con ogni mezzo per fermare le esercitazioni militari, chiudere le basi e bonificare i poligoni”, ha scritto l'associazione A Foras. Tuttavia, sia la valutazione che le future procedure di bonifica potrebbero non essere sufficienti. I pochi dati accertati, come quelli del 2017 della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito, rivelano, ad esempio, che nell'area Delta e lungo la costa, tra il 2008 e il 2016, il sito è stato bersaglio di 860.000 colpi, con residui di armamenti pari a circa 556 tonnellate, e che sono stati utilizzati quasi 12.000 missili Milan, alcuni dei quali finiti in mare. Questi residui “innescano processi di inquinamento delle principali matrici ambientali (suolo, acqua, aria) e delle componenti vegetali e animali”, come ha scritto la Commissione. La presenza di polveri, metalli pesanti e sostanze tossiche ha un impatto diretto e significativo sulla salute dei cittadini.\La situazione in Sardegna richiede un intervento urgente e deciso. La militarizzazione dell'isola ha causato danni ambientali irreparabili e mette a rischio la salute della popolazione. Le autorità competenti devono agire con trasparenza e responsabilità per garantire la bonifica dei siti contaminati, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia della salute dei cittadini. È fondamentale un impegno congiunto tra le istituzioni, le associazioni ambientaliste e la società civile per trovare soluzioni concrete e durature a questa problematica. Occorre, inoltre, promuovere una riconversione economica che consenta di superare la dipendenza dalle servitù militari, aprendo nuove opportunità di sviluppo sostenibile per l'isola. La VINCA rappresenta un segnale positivo, ma è solo l'inizio di un lungo e complesso percorso. È necessario che l'Esercito e le istituzioni collaborino attivamente con le associazioni e i cittadini per garantire un futuro più sicuro e sano per la Sardegna





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