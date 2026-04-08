Sardegna: La Ferita della Militarizzazione e l'Eredità dell'Inquinamento

La Sardegna è afflitta dalla pesante eredità della militarizzazione, con basi e poligoni che inquinano l'ambiente e mettono a rischio la salute dei cittadini. La mancanza di trasparenza e la difficoltà di bonifica complicano la situazione, ma le associazioni si battono per un futuro più sano.

C'è una ferita nel cuore della Sardegna , provocata dalla militarizzazione, che sembra non trovare cura. Da decenni, l'isola affronta le conseguenze di questa presenza costante, con un'eredità di inquinamento che si manifesta in vari modi, dai divieti di pascolo alle preoccupazioni per la salute dei cittadini. La situazione è complessa e radicata, con una storia lunga settant'anni caratterizzata da rimbalzi di responsabilità e una mancanza di trasparenza.

La Sardegna, terra di bellezza naturale e storia millenaria, è diventata la regione con la più alta concentrazione di servitù militari in Italia, un primato che ha conseguenze ambientali e sociali significative. Invece di concentrarsi su progetti di sviluppo e valorizzazione del territorio, le risorse vengono investite per ospitare basi e poligoni militari, con un impatto devastante sull'ambiente e sulla salute dei suoi abitanti. Le attività militari, infatti, hanno portato a un'estesa contaminazione del suolo, dell'acqua e dell'aria, mettendo a rischio la salute delle persone e l'integrità dell'ecosistema. L'inquinamento da metalli pesanti, residui bellici e sostanze tossiche, rappresenta una minaccia costante per la salute pubblica e per il futuro dell'isola.\La Sardegna vanta ben 31 basi militari, pari a oltre il 65% del totale nazionale, occupando più di 35.000 ettari di territorio e precludendo il 4% delle coste alle attività civili. I poligoni militari, come quello di Quirra e Teulada, sono tra i più grandi d'Europa, paragonabili per estensione a intere città. In queste aree, l'80% del munizionamento italiano viene utilizzato per esercitazioni e sperimentazioni, con conseguenze ambientali allarmanti. La presenza di arsenico e piombo, in concentrazioni superiori ai limiti di legge, è solo uno degli aspetti dell'inquinamento diffuso. L'area Delta di Capo Teulada, ad esempio, è stata martoriata da colpi di mortaio e missili per decenni, diventando un simbolo di un'area ormai considerata non bonificabile. La mancanza di trasparenza sui livelli di inquinamento e la difficoltà di ottenere informazioni precise sulla tipologia e la quantità di armamenti utilizzati, rende difficile affrontare il problema in modo efficace. Solo recentemente, grazie alle pressioni delle associazioni ambientaliste, l'Esercito ha presentato una richiesta di valutazione di incidenza ambientale per Teulada, un passo formale verso una possibile svolta.\Le associazioni, come 'A Foras', 'Gettiamo le basi' e il Gruppo di Intervento Giuridico, sono da tempo in prima linea nella lotta contro l'occupazione militare e l'inquinamento ambientale. Le loro azioni, sostenute da studi e denunce, hanno contribuito a sensibilizzare l'opinione pubblica e a sollecitare interventi concreti. Le indagini parlamentari, come quella sugli effetti dell'uranio impoverito, hanno evidenziato la gravità della situazione, rivelando l'enorme quantità di munizionamento utilizzato e i conseguenti danni ambientali. I dati del 2017, per esempio, mostrano che tra il 2008 e il 2016 nell'area Delta sono stati sparati 860.000 colpi, con residui di armamenti pari a circa 556 tonnellate, e l'utilizzo di quasi 12.000 missili Milan, alcuni dei quali finiti in mare. Questa massiccia presenza di residui bellici innesca processi di inquinamento che contaminano il suolo, l'acqua e l'aria, mettendo a rischio la salute delle persone e l'integrità dell'ecosistema. Le associazioni sono determinate a continuare la loro battaglia, con l'obiettivo di fermare le esercitazioni militari, chiudere le basi e bonificare i poligoni, per garantire un futuro più sicuro e salubre per la Sardegna





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