Le autorità francesi hanno fissato per l'aprile 2027 l'inizio del processo contro Nicolas Sarkozy e Carla Bruni per corruzione. Ecco i dettagli sull'accusa e il contesto.

Le autorità giudiziarie francesi hanno ufficialmente disposto che il processo riguardante l'ex presidente della Repubblica Nicolas Sarkozy e sua moglie, la cantante e modella Carla Bruni, venga celebrato davanti ai tribunali. L'udienza preliminare, nota in Francia come "mise en état", è stata fissata per il 1 aprile 2027, segnando un passo decisivo in una delle controversie giudiziarie più complesse e ad alto profilo della storia politica contemporanea del Paese.

Dettagli processuali e accuse specifiche

La Procura finanziaria francese ha confermato che il procedimento giudiziario procederà con le seguenti accuse formali a carico della coppia: ricettazione, turbativa della testimonianza e associazione a delinquere. Queste imputazioni derivano direttamente dall'indagine sulle presunte attività illegali di finanziamento della campagna presidenziale del 2007. L'obiettivo della giustizia è accertare se esistano prove sufficienti per condannare i sospettati per il ruolo ricoperto nella gestione di fondi illeciti.

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Il nucleo centrale dell'accusa ruota attorno alle dichiarazioni e successive ritrattazioni di Ziad Takieddine, un imprenditore franco-libanese che si autodefinisce un "intermediario nell'ombra". Takieddine aveva inizialmente sostenuto che il defunto leader libico Muammar Gheddafi avesse inviato milioni di euro in contanti per sostenere la vittoriosa campagna elettorale di Nicolas Sarkozy del 2007. Queste rivelazioni hanno innescato l'attuale inchiesta, che rimane oggetto di scrutinio da parte degli investigatori.

Il contesto storico e il ruolo di Gheddafi

La vicenda è strettamente legata alla storia diplomatica tra la Francia e la Libia durante la presidenza di Sarkozy. Cinque mesi dopo la sua elezione nel 2007, l'ex capo di Stato ospitò Gheddafi a Parigi. Durante questa visita, il leader libicio fece installare una tenda in stile beduino vicino al Palazzo dell'Eliseo, simboleggiando un'amicizia politica che in seguito sarebbe diventata fonte di enormi tensioni.

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Questa relazione si è rapidamente trasformata quando la Francia è diventata uno dei principali sostenitori della campagna militare guidata dalla NATO contro il regime di Gheddafi. L'intervento internazionale, avvenuto nel 2011, ha portato alla destituzione del leader libico e alla sua uccisione ad opera dei ribelli locali. Il passaggio da alleati a nemici geopolitici aggiunge un ulteriore strato di complessità alle indagini sui finanziamenti che potrebbero aver legato i due leader.

Precedenti giudiziari e condizione attuale di Sarkozy

Non è la prima volta che Nicolas Sarkozy affronta un tribunale per simili reati. L'anno scorso, è stato già condannato in un caso correlato per associazione a delinquere, nello specifico per i tentativi di procurarsi fondi per la campagna elettorale dalla Libia. La sentenza lo ha visto ricevere una condanna a cinque anni di reclusione, rendendolo il primo presidente francese del dopoguerra a finire in carcere.

La detenzione è durata tuttavia solo tre settimane. Un tribunale ha successivamente rilasciato Sarkozy, sottoponendolo a un rigoroso controllo giudiziario. Le condizioni imposte includono il divieto assoluto di lasciare il territorio francese. Nonostante la condanna, Sarkozy ha presentato ricorso contro la sentenza e continua a combattere legalmente le accuse pendenti. Inoltre, è già stato in precedenza condannato per corruzione, traffico di influenze e finanziamento illecito della campagna elettorale in relazione alla sua fallita candidatura alla rielezione del 2012.