Sarri analizza la partita e parla del futuro: 'Stadio deprimente, Pedro deve decidere'

Maurizio Sarri commenta la prestazione della Lazio, le scelte tattiche, il futuro di Pedro e risponde alle voci sul Napoli. Approfondimenti sulla 34ª giornata di Serie A e altre notizie dal mondo del calcio.

Maurizio Sarri , allenatore della Lazio , ha analizzato la recente partita con un misto di rammarico e apprezzamento per la reazione della squadra. Ha sottolineato la difficoltà dell'incontro, evidenziando la forza dell'avversario in trasferta, con un bilancio di sette vittorie esterne contro sole cinque casalinghe.

Sarri ha descritto la squadra avversaria come fisicamente imponente, e ha ammesso che il divario fisico si è fatto sentire, soprattutto all'inizio della partita, quando i suoi giocatori sembravano un po' privi di energia mentale e nervosa. Tuttavia, ha elogiato la capacità della squadra di reagire e di tornare in partita più volte, nonostante qualche errore tattico. Il carattere dimostrato dai giocatori è stato definito straordinario.

Sarri ha poi affrontato le questioni relative alle scelte di formazione e alle rotazioni effettuate dopo i 120 minuti disputati in Coppa Italia contro l'Atalanta. Ha spiegato che in queste due partite sono stati impiegati ben 20 giocatori, garantendo un'ampia rotazione. Ha notato che i giocatori che avevano giocato tutti i 120 minuti in Coppa Italia si sono sentiti meglio nel secondo tempo rispetto al primo, pur ammettendo di non sapere spiegare il motivo di questa sensazione.

Un momento particolare è stato l'esclusione di Pellegrini dalla lista dei sostituti, una decisione presa per evitare il rischio di un'espulsione, dato che era già ammonito. Sarri ha comunque espresso la sua fiducia in Pellegrini, sottolineando la sua voglia di giocare e la sua sicurezza in campo.

Ha anche parlato del futuro di Pedro, lasciando la decisione di continuare a giocare nelle mani del giocatore stesso, definendolo un fuoriclasse di straordinaria portata, sebbene riconosca le difficoltà di Pedro nel sostenere 90 minuti di gioco. La 34ª giornata di Serie A si è conclusa con diversi risultati. Sarri ha espresso la sua soddisfazione per il secondo tempo disputato dalla Lazio, ma ha anche criticato l'atmosfera nello stadio, definendola deprimente.

Ha inoltre risposto alle voci che lo vorrebbero come prossimo allenatore del Napoli, liquidando le speculazioni come frutto del fantacalcio e chiedendosi perché venga sempre considerato vecchio. Altre notizie dal mondo del calcio includono il cambio di designatore degli arbitri, con Dino Tommasi che sostituisce Rocchi, e le dichiarazioni di Massimiliano Allegri su Rafael Leao, sottolineando la sua discontinuità di rendimento. Si parla anche di una possibile rivoluzione alla Lazio, con la squadra pronta per un cambiamento significativo.

Noslin, giocatore della Lazio, ha espresso il suo rammarico per i due punti persi e ha attribuito la stanchezza alla partita contro il Bergamo. L'Udinese ha espresso la sua delusione per non aver vinto, mentre il Bari ha visto Esteves e Cistana rientrare in parte nell'allenamento con la squadra.

L'Avellino spera di raggiungere i playoff, e l'Arezzo è stato promosso in Serie B. Infine, sono state comunicate le decisioni del Giudice Sportivo in Serie C, con Pucciarelli squalificato per tre giornate. Trenitalia, con il suo marchio Frecciarossa, è Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juventus e Roma





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