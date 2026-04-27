Sarri sull'Olimpico vuoto: 'I giocatori depressi, situazione insostenibile'

Maurizio Sarri esprime la sua preoccupazione per l'assenza dei tifosi all'Olimpico e l'impatto negativo sulla squadra, sottolineando la necessità di risolvere la situazione con il Presidente Lotito.

Maurizio Sarri ha espresso profonda preoccupazione per l'atmosfera desolante all' Olimpico , sottolineando l'impatto negativo che l'assenza dei tifosi sta avendo sulla squadra. La Lazio , reduce dalla storica qualificazione alla finale di Coppa Italia , ha pareggiato 3-3 contro l' Udinese in una partita ricca di emozioni ma giocata a porte quasi chiuse, a causa della persistente protesta dei sostenitori biancocelesti contro il Presidente Claudio Lotito .

Sarri ha descritto la situazione come 'deprimente' e 'non sostenibile nel lungo periodo', evidenziando come l'assenza di un pubblico caloroso influisca negativamente sul morale dei giocatori e, di conseguenza, sulle prestazioni in campo. L'allenatore ha sottolineato come i calciatori siano tornati dal riscaldamento visibilmente abbattuti, un chiaro segnale del disagio causato da questo clima di contestazione e vuoto.

La partita contro l'Udinese, pur concludendosi con un pareggio che evita la sconfitta, è stata un ulteriore esempio di come la mancanza di supporto da parte dei tifosi possa compromettere l'energia e la motivazione della squadra. Sarri ha inoltre toccato il tema del calcio italiano in generale, evidenziando le difficoltà nel competere con i grandi club europei a causa delle limitazioni economiche e della mancanza di investimenti in giocatori di alto livello.

Ha fatto notare che gli attaccanti capaci di segnare 30 gol a stagione, e che costerebbero cifre elevate, raramente scelgono di giocare in Serie A, rendendo il campionato italiano meno competitivo rispetto ad altri campionati europei. L'allenatore della Lazio ha poi affrontato le speculazioni riguardanti un suo possibile ritorno al Napoli, liquidandole come 'fantacalcio' e lamentando una certa tendenza a etichettarlo come 'vecchio' ogni volta che il suo nome viene associato a nuove opportunità.

Sarri ha scherzato sul fatto che in Serie A ci siano allenatori più anziani di lui, sottolineando l'assurdità di questa percezione. Tuttavia, il focus principale della sua intervista è rimasto l'attuale situazione alla Lazio e la difficile gestione del rapporto tra la società e i tifosi. Sarri ha ammesso di essere preoccupato per il suo futuro, riconoscendo che giocare in uno stadio vuoto è un'esperienza demoralizzante e che l'assenza di un pubblico appassionato incide negativamente sulla performance della squadra.

Ha stimato che la situazione attuale stia causando una perdita di punti in classifica, anche se non è in grado di quantificarla con precisione. L'allenatore ha espresso la sua frustrazione per l'immobilismo del Presidente Lotito, descrivendolo come una persona 'sulle sue posizioni' e 'non convincibile', rendendo difficile trovare una soluzione alla crisi.

La mancanza di dialogo e di volontà di compromesso da parte della dirigenza sta aggravando la situazione e allontanando ulteriormente i tifosi, creando un circolo vizioso di contestazione e disaffezione. Sarri ha insistito sul fatto che la situazione attuale non è sostenibile a lungo termine, sottolineando come l'assenza dei tifosi stia minando le fondamenta del progetto sportivo della Lazio.

Ha ribadito che giocare in uno stadio da 70.000 posti con soli 5.000 spettatori è un'esperienza profondamente deprimente e che questo clima negativo si ripercuote inevitabilmente sul morale dei giocatori e sulla qualità del gioco. L'allenatore ha espresso la sua speranza che la situazione possa essere risolta al più presto, ma ha anche ammesso di non vedere segnali concreti di cambiamento.

Ha sottolineato l'importanza del supporto dei tifosi per il successo della squadra e ha invitato la dirigenza a trovare un modo per ristabilire un dialogo costruttivo con i sostenitori. La Lazio si trova in un momento delicato, sia sul piano sportivo che su quello societario, e la risoluzione della crisi legata alla contestazione dei tifosi è fondamentale per garantire un futuro stabile e prospero al club.

La partita contro l'Udinese, sebbene ricca di emozioni, ha rappresentato un ulteriore campanello d'allarme, evidenziando l'urgenza di affrontare la situazione con serietà e determinazione. La speranza è che le parole di Sarri possano sensibilizzare la dirigenza e spingerla a prendere provvedimenti concreti per riconquistare la fiducia dei tifosi e riportare entusiasmo all'Olimpico





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