Sassuolo, che vittoria! Como battuto 2-1 nel finale: Grosso esulta, delusioni lariane

Il Sassuolo di Fabio Grosso ottiene una preziosa vittoria casalinga contro il Como con il punteggio di 2-1. Decisivo un uno-due nel finale del primo tempo. Grosso elogia la prestazione dei suoi ragazzi, mentre il tecnico del Como ammette la superiorità avversaria e le difficoltà della sua squadra.

Il Sassuolo di mister Fabio Grosso conquista una vittoria fondamentale per 2-1 contro il Como , infliggendo ai lariani la seconda sconfitta consecutiva e il primo stop casalingo stagionale. Un risultato maturato grazie a un micidiale uno-due nel finale del primo tempo, siglato tra il 43' e il 45' da Volpato e Nzola, abili a sfruttare al meglio le ripartenze neroverdi.

Il Como ha provato ad accorciare le distanze con Nico Paz al 45'+3, ma nella ripresa non è riuscito a completare la rimonta, rimanendo fermo a un solo punto nelle ultime tre partite. Le dichiarazioni post-partita del tecnico Fabio Grosso sono cariche di soddisfazione: Sono contentissimo, molto. Ho detto ai ragazzi che mi hanno emozionato perché oggi era un livello altissimo e invece siamo stati dentro, abbiamo capito i momenti della gara, abbiamo attaccato per poter segnare, e sono contentissimo di tutti perché abbiamo fatto una bellissima prestazione. Quello di oggi è un segnale positivo, i ragazzi hanno fatto un capolavoro e faccio loro i miei complimenti. Le parole di mister Grosso sottolineano l'ottima prestazione corale e la crescita della squadra, capace di imporre il proprio gioco contro un avversario ostico. La scelta di puntare su Nzola si è rivelata vincente, con l'attaccante capace di trascinare i compagni. Dall'altra parte, il tecnico del Como ha espresso rammarico per la prestazione e ha riconosciuto la superiorità degli avversari: Quando si perde, si cercano sempre alibi. Chiediamo scusa ai tifosi e complimenti al Sassuolo, oggi Grosso ha fatto una masterclass e avremmo potuto perdere 5-1. Non eravamo lucidi, muovevamo la palla troppo lentamente e Laurienté era difficile da controllare. Si guarda alla prossima. Ogni partita è diversa, oggi non siamo stati neanche al 10%. Male noi, complimenti al Sassuolo e pensiamo alla prossima partita da preparare. Le sue parole denotano una lucida analisi degli errori commessi, soprattutto a livello di fluidità di gioco e gestione della fase difensiva contro un attacco ben organizzato. La partita ha visto un Sassuolo determinatissimo, capace di capitalizzare le occasioni create e di gestire il vantaggio con intelligenza. Il Como, pur provando a reagire nella ripresa, ha mostrato delle lacune che mister Grosso ha saputo sfruttare con scelte tattiche efficaci. La vittoria del Sassuolo è un segnale importante per il proseguo del campionato, mentre il Como dovrà rimettere a posto i meccanismi per invertire la rotta. L'analisi dell'incontro evidenzia la differenza di rendimento tra le due compagini, con il Sassuolo che ha dimostrato maggiore solidità e cinismo sotto porta. La capacità di colpire nel momento giusto e di resistere alla pressione avversaria sono stati i fattori chiave del successo neroverde, confermando la buona gestione della gara da parte di mister Grosso





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